Пухнастики в саду Шевченка: у харків’ян є ще місяць, щоб обрати друга (фото)

За місяць проведення у харківському саду Шевченка волонтерській акції “Чотирилапий – у кожну домівку” вдалося знайти нових господарів 25 котам та 21 собаці.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради та зазначили, що захід проходитиме на майданчику для вигулу собак до кінця жовтня.



Фото: пресслужба міськради

Нагадаємо, щоп’ятниці, суботи та неділі зоозахисники з організації «Animals 911» вивозять собачок та котиків із притулку до саду Шевченка. Майже всі з тяжкою долею: евакуйовані з Херсона, звільнених міст Харківської та Донецької областей.