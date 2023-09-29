Пухнастики в саду Шевченка: у харків’ян є ще місяць, щоб обрати друга (фото)
За місяць проведення у харківському саду Шевченка волонтерській акції “Чотирилапий – у кожну домівку” вдалося знайти нових господарів 25 котам та 21 собаці.
Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради та зазначили, що захід проходитиме на майданчику для вигулу собак до кінця жовтня.
Фото: пресслужба міськради
Нагадаємо, щоп’ятниці, суботи та неділі зоозахисники з організації «Animals 911» вивозять собачок та котиків із притулку до саду Шевченка. Майже всі з тяжкою долею: евакуйовані з Херсона, звільнених міст Харківської та Донецької областей.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 15:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За місяць проведення у харківському саду Шевченка волонтерській акції “Чотирилапий – у кожну домівку” вдалося знайти нових господарів 25 котам та 21 собаці.".