Пушистики в саду Шевченко: у харьковчан есть месяц, чтобы выбрать друга (фото)
Фото: Харьковский горсовет
За месяц проведения в харьковском саду Шевченко волонтерской акции «Четырехлапый — в каждый дом» удалось найти новых хозяев 25 котам и 21 собаке.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета и отметили, что мероприятие будет проходить на площадке для выгула собак до конца октября.
Фото: пресс-служба горсовета
Напомним, каждую пятницу, субботу и воскресенье зоозащитники из организации «Animals 911» вывозят собачек и котиков из приюта в сад Шевченко. Почти все с тяжелой судьбой: эвакуированные из Херсона, освобожденных городов Харьковской и Донецкой областей.
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- • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 15:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За месяц проведения в харьковском саду Шевченко волонтерской акции «Четырехлапый — в каждый дом» удалось найти новых хозяев 25 котам и 21 собаке.".