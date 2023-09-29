Пушистики в саду Шевченко: у харьковчан есть месяц, чтобы выбрать друга (фото)

За месяц проведения в харьковском саду Шевченко волонтерской акции «Четырехлапый — в каждый дом» удалось найти новых хозяев 25 котам и 21 собаке.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета и отметили, что мероприятие будет проходить на площадке для выгула собак до конца октября.



Фото: пресс-служба горсовета

Напомним, каждую пятницу, субботу и воскресенье зоозащитники из организации «Animals 911» вывозят собачек и котиков из приюта в сад Шевченко. Почти все с тяжелой судьбой: эвакуированные из Херсона, освобожденных городов Харьковской и Донецкой областей.