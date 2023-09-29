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Пушистики в саду Шевченко: у харьковчан есть месяц, чтобы выбрать друга (фото)

Общество 15:09   29.09.2023
Елена Нагорная
Пушистики в саду Шевченко: у харьковчан есть месяц, чтобы выбрать друга (фото) Фото: Харьковский горсовет

За месяц проведения в харьковском саду Шевченко волонтерской акции «Четырехлапый — в каждый дом» удалось найти новых хозяев 25 котам и 21 собаке.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета и отметили, что мероприятие будет проходить на площадке для выгула собак до конца октября.


Фото: пресс-служба горсовета

Напомним, каждую пятницу, субботу и воскресенье зоозащитники из организации «Animals 911» вывозят собачек и котиков из приюта в сад Шевченко. Почти все с тяжелой судьбой: эвакуированные из Херсона, освобожденных городов Харьковской и Донецкой областей.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 15:09;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За месяц проведения в харьковском саду Шевченко волонтерской акции «Четырехлапый — в каждый дом» удалось найти новых хозяев 25 котам и 21 собаке.".