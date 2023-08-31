Чтобы нашли дом: котов и собак из приюта вывозят в харьковский сад Шевченко

Недавно в Харькове появилась еще одна площадка, где можно выбрать домашнего любимца. Каждую пятницу, субботу и воскресенье зоозащитники вывозят собачек и котиков из приюта в сад Шевченко. Почти все с тяжелой судьбой: эвакуированные из Херсона, освобожденных городов Харьковской и Донецкой областей. Несколько историй с хеппи-эндом расскажет корреспондент МГ «Объектив».

Если вы решились завести домашнее животное — не спешите выкладывать деньги. В Харькове сотни кошек и собак ждут именно вас. Выбрать любимца можно или на сайтах зоозащитников, или во временном приюте, или на улице. Главное — понять, готовы ли вы нести за него ответственность.

Роберт, волонтер организации «Animals 911 Ukraine»

Берут в дом — должны четко знать, что утром они могут проснуться, а на подушке, рядом с головой, будет обкакано. Они должны быть готовы к этому психологически. Не факт, что это произойдет, но они должны быть к этому готовы. Собака может грызть, может какать где попало. Взять как игрушку — через какое-то время они наиграются. А что дальше?

Недавно появилась еще одна площадка, где можно выбрать домашнего любимца. Зоозащитники вывозят четвероногих из приюта в сад Шевченко.

Алексей Комяков, спикер СКП «Харьковзеленстрой»

Дать новую жизнь животным, которые не смогли найти свой дом, были брошены, были эвакуированы из зон боевых действий. Здесь есть собаки из Херсона, Харьковской области. И, я думаю, что каждое животное заслуживает второго шанса.

Харьковчанин Андрей Левченко берет уже вторую собаку из приюта. В этот раз для отца. Лису волонтеры спасли и привезли из Херсона. Счастливые финалы бывают не только в кино. Теперь собака нашла себе настоящую семью.

Андрей Левченко, харьковчанин

Маленькая, стеснительная. Вот, видите, уже ручная стала. Да, малышка? Мы для этого собаку и завели первую, чтобы отвлечь как-то от войны, чтобы развлечение какое-то, друг был.

Чтобы забрать животное, необходимо заполнить анкету, заключить договор. Волонтеры говорят, что таким образом действуют только в пользу усатых и хвостатых, которые уже достаточно настрадались.

Роберт, волонтер организации «Animals 911 Ukraine»

Стандартная форма договора о передаче животных. Там есть определенные пункты. Если человек не захочет выходить на связь, предоставлять информацию о животных. Животные все чипированы. Мы отдаем паспорт, но основной паспорт находится у нас. В любое время, не дай Бог, если они не будут соблюдать те пункты, которые указаны в договоре, имеем полное юридическое право отнять.

Трехлетняя Злата долго мечтала о котенке. И вот семья приехала в парк, чтобы выбрать себе мурку.

Максим, харьковчанин

Она очень тянется к котам, и решили приехать сюда. Чтобы выбрать вот этого тигренка. Он очень игривый, он сразу потянулся, играл. И на ребенка нормально отреагировал. Она же пищит, кричит, а он не убегает, не боится.

Перед тем как домашний любимец попадает в новую семью, в приюте его обследуют, прививают и лечат, если в этом есть необходимость.

Ирина Брусиловская, врач ветеринарной медицины

Каждый, кто берет у нас животное, получает ветеринарный внутренний документ. Он содержит отметки всех профилактических мероприятий, которые мы делаем в нашем приюте. Все животные, которых мы отдаем, привиты, получили профилактические средства от гельминтов, от клещей и блох.

Ирина говорит: прежде чем решить относительно животного окончательно, необходимо учесть различные обстоятельства. Например, то, что животное из приюта может иметь непростую судьбу. И ему нужно доказать, что не все люди жестоки. Также перед переездом необходимо приготовить место. Появятся новые расходы. Нужно учитывать размер и темперамент будущего члена семьи.

Ирина Брусиловская, врач ветеринарной медицины

Для каждой собаки — индивидуально. Есть очень спокойные. Они активны в меру. Поэтому они подойдут владельцам, которые проживают в квартире. А есть большие, активные, игривые. Им надо или долгие прогулки, или, действительно, частный сектор.

Выбрать домашнего любимца можно каждую пятницу, субботу и воскресенье с 10:00 до 16:00 в саду Шевченко возле Каскада.