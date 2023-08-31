Аби знайшли дім: котів і собак із притулку вивозять у харківський сад Шевченка

Нещодавно в Харкові з’явився ще один майданчик, де можна обрати домашнього улюбленця. Щоп’ятниці, суботи та неділі зоозахисники вивозять собачок та котиків з притулку у сад Шевченка. Майже всі з важкою долею: евакуйовані з Херсона, звільнених міст Харківської та Донецької областей. Декілька історій з хепі-ендом розповість кореспондент МГ «Об’єктив».

Якщо ви наважились завести домашню тварину – не поспішайте викладати гроші. У Харкові сотні котів і собак чекають саме на вас. Обрати улюбленця можна на або на сайтах зоозахисників, або у тимчасовому прихистку, або на вулиці, або у притулку. Головне – потрібно зрозуміти, чи готові ви нести за нього відповідальність.

Роберт, волонтер організації «Animals 911 Ukraine»

Беруть у дім – мають чітко знати, що вранці вони можуть прокинутися, а на подушці, поруч із головою, буде обкакано. Вони мають бути готові до цього психологічно. Не факт, що це станеться, але вони мають бути до цього готові. Собака може гризти, може какати де попало. Взяти як іграшку – через якийсь час вони награються. А що далі?

Нещодавно з’явився ще один майданчик, де можна обрати домашнього улюбленця. Зоозахисники вивозять чотирилапих з притулку у сад Шевченка.

Олексій Комяков, речник СКП “Харківзеленбуд”

Дати нове життя тваринам, які не змогли знайти свою домівку, які були кинуті, були евакуйовані з зон бойових дій. Тут є собаки з Херсона, Харківської області. І, я думаю, що кожна тварина заслуговує на другий шанс.

Харків’янин Андрій Левченко бере вже другу собаку з притулку. Лісу волонтери врятували та привезли з Херсона. Щасливі фінали бувають не тільки у кіно. Тепер чотирилапа знайшла собі справжню родину.

Андрій Левченко, харків’янин

Маленька, сором’язлива. Ось, бачите, вже ручна стала. Так, малятко? Ми для цього собаку і завели першого, щоб відволікти якось від війни, щоб розвага якась, друг був.

Щоб забрати тварину, необхідно заповнити анкету, укласти договір. Волонтери кажуть, що таким чином діють лише на користь вусатих і хвостатих, які вже достатньо настраждалися.

Роберт, волонтер організації «Animals 911 Ukraine»

Стандартна форма договору про передачу тварин. Там є певні пункти. Якщо людина не захоче виходити на зв’язок, надавати інформацію про тварин. Тварини всі чиповані. Ми віддаємо паспорт, але основний паспорт – знаходиться у нас. У будь-який час, не дай Боже, якщо вони не будуть дотримуватися тих пунктів, які зазначені в договорі, маємо повне юридичне право забрати.

Трирічна Злата довго мріяла про кошеня. І ось родина приїхала в парк, щоб обрати собі мурку.

Максим, харків’янин

Вона дуже тягнеться до котів, і вирішили приїхати сюди. Щоб вибрати ось цього тигрюлю. Він дуже грайливий, він одразу потягнувся, грався. І на дитину нормально відреагував. Вона ж пищить, кричить, а він не тікає, не боїться.

Перед тим як домашній улюбленець потрапляє до нової родини, у притулку його обстежують, прищеплюють і лікують, якщо в цьому є потреба.

Ірина Брусиловська, лікарка ветеринарної медицини

Кожен, хто бере у нас тваринку, отримує ветеринарний внутрішній документ, який містить відмітки усіх профілактичних заходів, які ми робимо у нашому притулку. Усі тваринки, яких ми віддаємо, щеплені, отримали профілактичні засоби від гельмінтів, від кліщів та бліх.

Ірина каже: перш ніж вирішити щодо тварини остаточно, необхідно врахувати різні обставини. Наприклад, те, що тварина з притулку може мати непросту долю. І їй потрібно довести, що не всі люди жорстокі. Також перед переїздом необхідно приготувати місце. З’являться нові витрати. Потрібно враховувати розмір та темперамент майбутнього члена родини.

Ірина Брусиловська, лікарка ветеринарної медицини

Для кожної собаки – це індивідуально. Є дуже спокійні. Вони активні в міру. Тому вони підійдуть власникам, які проживають у квартирі. А є великі, активні, грайливі. Їм треба або довгі прогулянки, або, дійсно, приватний сектор.

Обрати собі домашнього улюбленця можна кожної п’ятниці, суботи та неділі з 10:00 до 16:00 в саду Шевченка біля Каскаду.