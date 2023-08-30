10,5 тисячі врятованих життів: як харків’яни вивозять тварин із воєнного пекла

Із перших днів повномасштабної війни під обстрілами та авіанальотами команда «Порятунок тварин Харків» надає допомогу тим, хто сам не може про неї попросити. За майже півтора року війни команда рятувальників, які приходять на допомогу чотирилапим на Харківщині, зросла в чотири рази. І робота для них знаходиться щодня. Окрім евакуації тих, хто може опинитися під обстрілами на Харківщині, рятувальники вивозять мешканців подвір’їв на деокупованих і замінованих територіях, у зоні бойових дій і стихійного лиха. Як працюють волонтери та яка подальша доля їхніх підопічних – у сюжеті МГ «Об’єктив».

Собаці Діку під час нічного обстрілу Куп’янська 25 червня уламок снаряда поранив ніс та око. За проханням господарів, Діка з прифронтового міста вивезли на лікування рятувальники організації «Порятунок тварин Харків».

Олена Совгиря, адміністраторка клініки ГО «Порятунок тварин Харків»

Травмував саме глазне яблуко. Наразі воно травмоване, він ним не бачить. Діку зробили тоді обробки, все, що потрібно. Підшили велику рану для того, щоб шкіра швидше стягнулася на носі, а от на видалення ока наразі він чекає. Він вже в гарному стані, вже можна провести таку операцію під наркозом.

Понад 10,5 тисяч тварин волонтери врятували з початку повномасштабного вторгнення РФ. Як розповідає представниця організації Ярина Вінтонюк, найчастіше – це тварини, які залишилися покинуті під обстрілами у Харківській та Донецькій областях. Евакуйовують і за заявками власників. Також рятували чотирилапих, які постраждали через підрив Каховської ГЕС.

Ярина Вінтонюк, представниця ГО «Порятунок тварин Харків»

Це собаки, коти, свійські тварини, маленькі домашні декоративні тварини, це риби, лисиці, вовки в нас були, шиншили, пацюки, черепахи, кози, свині, коней вивозили. Якщо людина може сама себе врятувати, втекти, адаптуватися. То тварини без людей… Вони знають, що це їхній дім, в них не буде їжі, але собака там залишається, бо вона знає, що тут її сім’я, в неї в голові розуміння, що вона має захищати свій дім. І це дуже зворушує, коли ти приїжджаєш і бачиш ці зруйновані будівлі, а тварина сидить, вона не тікає.

Коли волонтери приїжджають евакуювати тварин з-під обстрілів, чотирилапі ведуть себе по різному, каже рятувальник Михайло Вітренко. У більшості – налякані, тож до волонтерів не йдуть.

Михайло Вітренко, рятувальник ГО «Порятунок тварин Харків»

Іноді все легко виходить. Завжди все по-різному. Індивідуально підходимо до кожної тварини. Здебільшого тварини хворіють, можливо травми якісь, і треба їх зловити. Тому що, швидше за все, вони бояться.

До повномасштабної війни, каже Ярина Вінтонюк, у їхній команді було 20 людей. Зараз їх – понад 80. Іноді волонтери й самі потрапляють під ворожі обстріли, зазначає Вінтонюк.

Ярина Вінтонюк, представниця ГО «Порятунок тварин Харків»

Ми адаптувалися до роботи під час обстрілів. Немає такого, що почався обстріл, і ми поїхали. Ми концентруємося на нашій роботі та, виходячи з ситуації, вже рятувальники розуміють, у якому населеному пункті як потрібно діяти. Іноді ти розумієш, що у тебе є 15 секунд на цій точці стояти.

Після того, як тварину евакуювали, її везуть до клініки в Харків. Тут вона проходить медогляд та двотижневий карантин.

Олена Совгиря, адміністраторка клініки ГО «Порятунок тварин Харків»

Тварини бувають різні. Хтось знаходиться у дуже великому стресі й для нього взагалі тяжко усвідомити те, що його спіймали, те, що він їхав в машині. Є тварини такі, що коли вона приїхала, вона мурчить, ластиться.

Совгиря додає: більшість тварин, яких привозять з «гарячих» населених пунктів, страждають від зневоднення, схудлі, або мають уламкові поранення. Волонтери зазначають, що з усіх врятованих чотирилапих люди «усиновлюють» лише 20%, а 10% – повертаються до власників. Деяких – забирають інші українські або міжнародні притулки. Незважаючи на десятки тисяч врятованих життів, харківські волонтери зізнаються: робота для них є щодня. У планах команди: побудувати сучасний притулок для врятованих собак. Харків’яни переконують: допомагатимуть чотирилапим, поки це буде потрібно.