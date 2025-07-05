РФ проривала кордон на півночі від Харкова, але DeepState не повідомив – ІС

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко 5 липня висловив подив тим, що на мапі DeepState “зафарбували” Мілове, але не позначали прорив біля села Висока Яруга.

“Російські окупаційні війська мали спробу просуватися до Високої Яруги, але Сили оборони України їх відтіснили до Журавлівки та фактично за кордон Російської Федерації та України. Ніхто про це майже нічого не розповідав. Чомусь, коли росіяни намагалися це зробити, DeepState не замальовували Високу Яругу, а от Мілове вирішили замалювати“, – сказав Коваленко в огляді на Oboz.ua.

Раніше про прорив окупантів у Високу Яругу Дергачівської громади повідомляв колега Коваленка Костянтин Машовець.

“Підрозділи ЗСУ, атакувавши супротивника, що вклинився на територію прикордонної смуги Харківської області України на північ від села Висока Яруга, повністю витіснили його за лінію держкордону”, – писав він в огляді 3 липня.

Відео: Oboz.ua

Коваленко пояснив порівняння, яке провів між Міловим та Високою Яругою: обидва села – біля кордону, де фактично “сіра” зона.

“Це “сіра” зона, яку досить важко в таких умовах на сьогодні захищати та встановлювати там фортифікаційні споруди, лінії оборони тощо, – зазначив оглядач “ІС”. – Тому що російські окупаційні війська можуть в будь-який момент своїми диверсійними групами, рейдовими групами заходити та закріплятися в цих локаціях. При цьому це стосується не тільки Харківщини, це стосується майже всіх тих населених пунктів, де російські окупаційні війська, скажімо так, мають пряме зіткнення з нашим кордоном на глибину десь на кілометр – два кілометри”.

З такими прикордонними рейдами ЗС РФ борються українські контрдиверсійні групи. Наразі вони діють і в районі Мілового, щоб блокувати просування ворога.