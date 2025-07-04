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Навіщо росіянам Мілове на Харківщині та чого очікувати далі, пояснив DeepState

Фронт 16:08   04.07.2025
Вікторія Яковенко
Навіщо росіянам Мілове на Харківщині та чого очікувати далі, пояснив DeepState Фото: DeepState

Команда аналітиків «DeepState» детально розповіла про ситуацію в районі села Мілове на Харківщині.

Аналітики зазначають: захопити населений пункт та лісосмуги поблизу села окупантам вдалося «наскоком», після відносно нетривалих штурмів.

«Дані дії покликані підтримати наступ військ противника на західному березі річки Оскіл. Ймовірно, що найближчі дні буде очікуватися удар на Бологівку чи/або Одрадне, щоб збільшити ділянку натиску вздовж річки Оскіл», – вважають у DeepState.

Біля Мілового не відбулося масштабного наступу, вважають аналітики. Однак, на їхню думку, є втрачена територія і тепер армія РФ у піднесеному настрої намагається наступати на Амбарне та Зарубинку.

«В цілому не є секретом, що основними нашими ділянками отримання резервів є зовсім інші відтинки, тому підрозділи в даній оперативно-тактичній зоні змушені з нічого знаходити нові сили, а ворог же повільно, але нарощується», – підсумували в DeepState.

Нагадаємо, 4 липня автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій у Харківській області, вказавши, що ЗС РФ окупували Строївку та Мілове Куп’янської громади. В Інституті вивчення війни не підтверджують повну окупацію села Мілове. Речник ОТУВ «Харків» Павло Шамшин підкреслив, що у цьому районі СОУ зараз стабілізували обстановку і докладають усіх зусиль, щоб заблокувати просування військ РФ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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