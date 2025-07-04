Зачем россиянам Меловое на Харьковщине и чего ждать дальше, объяснил DeepState

Команда аналитиков «DeepState» подробно рассказала о ситуации в районе села Меловое в Харьковской области.

Аналитики отмечают: захватить населенный пункт и лесополосы вблизи села оккупантам удалось «наскоком» после относительно непродолжительных штурмов.

«Данные действия призваны поддержать наступление войск противника на западном берегу реки Оскол. Вероятно, что в ближайшие дни будет ожидаться удар на Бологовку или/или Отрадное, чтобы увеличить участок напора вдоль реки Оскол», — считают в DeepState.

Возле Мелового не произошло масштабного наступления, считают аналитики. Однако, по их мнению, есть потерянная территория и теперь армия РФ в приподнятом настроении пытается наступать на Амбарное и Зарубинку.

«В целом не секрет, что основными нашими участками получения резервов являются совсем другие отрезки, поэтому подразделения в данной оперативно-тактической зоне вынуждены из ничего находить новые силы, а враг же медленно, но наращивается», — подытожили в DeepState.

Напомним, 4 июля авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области, указав, что ВС РФ оккупировали Строевку и Меловое Купянской громады. В Институте изучения войны не подтверждают полную оккупацию села Меловое. Пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин подчеркнул, что в этом районе СОУ сейчас стабилизировали обстановку и прилагают все усилия, чтобы заблокировать продвижение войск РФ.