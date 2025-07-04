Количество штурмов возросло на Харьковщине, что происходит в Меловом — ВСУ

О существенной активизации российских войск на этой неделе сообщил в эфире нацмарафона пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин.

«В частности, в среду, на Южно-Слобожанском (ранее Харьковском) направлении было зафиксировано 25 штурмовых действий врага. Еще два месяца назад среднесуточные цифры составляли 5-7″, — отметил Шамшин.

Он уточнил, что в Волчанске почти ежедневно не прекращаются штурмы РФ. Напряженной остается ситуация и вблизи Двуречной. Там россияне продолжают перебрасывать свои пехотные подразделения на западный берег Оскола.

«В последнее время отмечаем, что из верховья Оскола россияне сплавляют вниз по течению деревянные бревна, и в районе Двуречной есть остатки моста. Таким образом россияне создают себе мостик по которому российская пехота пытается переправляться на западный берег Оскола. СОУ делают все, чтобы такие переправы уничтожать», — подчеркнули в ОТГВ «Харьков».

Шамшин также подтверждает: на этой неделе противник активизировался в районе населенного пункта Меловое, где еще недавно было относительно спокойно.

«Там россияне пересекли государственную границу. На данный момент они пытаются двигаться в направлении села Амбарное. СОУ сейчас стабилизировали обстановку и прилагают все усилия, чтобы заблокировать продвижение войск РФ», — подытожил Шамшин.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 4 июля авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области, указав, что ВС РФ оккупировали Строевку и Меловое Купянской громады. В Институте изучения войны не подтверждают полную оккупацию поселка Меловое.