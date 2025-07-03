Генштаб: 25 пытались прорваться россияне на севере от Харькова
О том, где шли бои в течение суток на Харьковщине, проинформировал Генштаб ВСУ утром 3 июля.
На севере Харьковской области было 25 боев в районе Глубокого и Волчанска. Тем временем на Купянском направлении СОУ отбили девять атак врага.
«Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка, Колесниковка, Загрызово, Зеленый Гай и в направлении Петропавловки», – пишут в ГШ.
По всей линии фронта в Украине шло 185 боев.
Также в Генштабе обновили информацию о потерях ВС РФ:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, фронт;
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 08:09;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где шли бои в течение суток на Харьковщине, проинформировал Генштаб ВСУ утром 3 июля.".