Генштаб: 25 пытались прорваться россияне на севере от Харькова

О том, где шли бои в течение суток на Харьковщине, проинформировал Генштаб ВСУ утром 3 июля.

На севере Харьковской области было 25 боев в районе Глубокого и Волчанска. Тем временем на Купянском направлении СОУ отбили девять атак врага.

«Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка, Колесниковка, Загрызово, Зеленый Гай и в направлении Петропавловки», – пишут в ГШ.

По всей линии фронта в Украине шло 185 боев.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях ВС РФ: