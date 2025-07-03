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Генштаб: 25 намагалися прорватися росіяни на півночі від Харкова

Україна 08:09   03.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: 25 намагалися прорватися росіяни на півночі від Харкова

Про те, де точилися бої протягом доби на Харківщині, поінформував Генштаб ЗСУ вранці 3 липня.

На півночі Харківської області було 25 боїв у районі Глибокого та Вовчанська. Тим часом на Куп’янському напрямку СОУ відбили дев’ять атак ворога.

“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Колісниківка, Загризове, Зелений Гай та у напрямку Петропавліки”, – пишуть у ГШ.

По всій лінії фронту в Україні тривали 185 боїв.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати ЗС РФ:

Читайте також: Успіхи РФ у Вовчанську – в ISW оцінили просування ворога

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 08:09;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де точилися бої протягом доби на Харківщині, поінформував Генштаб ЗСУ вранці 3 липня.".