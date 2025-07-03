Генштаб: 25 намагалися прорватися росіяни на півночі від Харкова

Про те, де точилися бої протягом доби на Харківщині, поінформував Генштаб ЗСУ вранці 3 липня.

На півночі Харківської області було 25 боїв у районі Глибокого та Вовчанська. Тим часом на Куп’янському напрямку СОУ відбили дев’ять атак ворога.

“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Колісниківка, Загризове, Зелений Гай та у напрямку Петропавліки”, – пишуть у ГШ.

По всій лінії фронту в Україні тривали 185 боїв.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати ЗС РФ: