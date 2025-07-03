Успіхи РФ у Вовчанську – в ISW оцінили просування ворога
Раніше російські блогери повідомляли, що ЗС РФ просунулися в центральній частині Вовчанська, проте в Інституті вивчення війни (ISW) пишуть, що ця інформація не відповідає дійсності.
Водночас аналітики уточнюють, що росіяни дійсно успішно штурмували позиції ЗСУ та змогли захопити території у західній частині міста.
Неправдивими виявились і заяви ворога про просування біля Куп’янська та Петропавлівки.
“1 та 2 липня російські війська атакували на північ від Куп’янська поблизу Голубівки та Радівки, а також поблизу міжнародного кордону в напрямку Мілового, Митрофанівки та Амбарного; на північний схід від Куп’янська поблизу Кам’янки та Синьківки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; та на південний схід від Куп’янська поблизу Степової Новоселівки та у напрямку Новоосинового”, – уточнили в ISW.
Також експерти не підтверджують інформацію ворога про захоплення нових територій на Борівському напрямку біля Греківки та Степів.
“1 та 2 липня російські війська атакували на північний схід від Борової поблизу Загризового та Колісниківки, на схід від Борової поблизу Зеленого Гаю та Копанок, а також на південний схід від Борової поблизу Греківки, Чернещини та Нововодяного”, – написали в Інституті вивчення війни.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 07:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Раніше російські блогери повідомляли, що ЗС РФ просунулися в центральній частині Вовчанська, проте в Інституті вивчення війни (ISW) пишуть, що ця інформація неправдива.".