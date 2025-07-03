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Успіхи РФ у Вовчанську – в ISW оцінили просування ворога

Україна 07:30   03.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Успіхи РФ у Вовчанську – в ISW оцінили просування ворога

Раніше російські блогери повідомляли, що ЗС РФ просунулися в центральній частині Вовчанська, проте в Інституті вивчення війни (ISW) пишуть, що ця інформація не відповідає дійсності.

Водночас аналітики уточнюють, що росіяни дійсно успішно штурмували позиції ЗСУ та змогли захопити території у західній частині міста.

Неправдивими виявились і заяви ворога про просування біля Куп’янська та Петропавлівки.

“1 та 2 липня російські війська атакували на північ від Куп’янська поблизу Голубівки та Радівки, а також поблизу міжнародного кордону в напрямку Мілового, Митрофанівки та Амбарного; на північний схід від Куп’янська поблизу Кам’янки та Синьківки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; та на південний схід від Куп’янська поблизу Степової Новоселівки та у напрямку Новоосинового”, – уточнили в ISW.

Також експерти не підтверджують інформацію ворога про захоплення нових територій на Борівському напрямку біля Греківки та Степів.

“1 та 2 липня російські війська атакували на північний схід від Борової поблизу Загризового та Колісниківки, на схід від Борової поблизу Зеленого Гаю та Копанок, а також на південний схід від Борової поблизу Греківки, Чернещини та Нововодяного”, – написали в Інституті вивчення війни.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 07:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Раніше російські блогери повідомляли, що ЗС РФ просунулися в центральній частині Вовчанська, проте в Інституті вивчення війни (ISW) пишуть, що ця інформація неправдива.".