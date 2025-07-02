У катівні в Куп’янську утримували 150 людей: 18 фігурантів отримали підозри 📹
Харківські правоохоронці оголосили підозри групі осіб, які, за даними слідства, у 2022 році катували цивільних у Куп’янську. Серед фігурантів – військові РФ, так званих «ЛНР», «ДНР», місцеві колаборанти та колишні працівники поліції, які перейшли на бік ворога.
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що катівня функціонувала на території Куп’янського райвідділу поліції. Досудове розслідування встановило численні факти жорстокого поводження з населенням.
«Людей утримували у вкрай нелюдських умовах: у камерах — антисанітарія, відсутність води, медичної допомоги. Житлова площа на одного затриманого була критично малою, їжа — переважно недоїдки військових. Людей били руками, ногами, палицями, застосовували електричний струм. Під час катувань потерпілих змушували давати неправдиві покази. Затриманим погрожували вбивством, тортурами близьких або затриманням родичів. У деяких випадках катування набували форми психологічного терору — імітували розстріли або змушували рити «могили» — собі та іншим», – розповіли в прокуратурі.
За даними Національної поліції України, в цьому ізоляторі незаконно утримували щонайменше 150 осіб. Відомо про двох загиблих і 10 безвісти зниклих громадян України.
«Після деокупації міста правоохоронці встановили понад 110 потерпілих. Це вчителі, рятувальники, учасники бойових дій, представники органів державної влади, волонтери та інші цивільні мешканці», – встановили правогохоронці.
18 фігурантів отримали підозри у порушенні законів та звичаїв війни. Деяким також додатково інкримінують колабораційну діяльність.
Двоє фігурантів постануть перед судом особисто. Інших оголосять у розшук.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: куп'янск, поліція, пытали, пыточная, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 13:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці оголосили підозри групі осіб, які, за даними слідства, у 2022 році катували цивільних у Куп’янську.".