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Схема з «мертвими душами»: посадовиці КП на Харківщині вручили підозру

Суспільство 13:24   23.10.2026
Вікторія Яковенко
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Схема з «мертвими душами»: посадовиці КП на Харківщині вручили підозру

У розтраті майже 800 тис. грн бюджетних коштів та службовому підробленні підозрюють начальницю відділу кадрів одного з КП Безлюдівської селищної ради.

За даними Харківської обласної прокуратури, з серпня 2024 року по серпень 2026 року фігурантка працевлаштувала на підприємство шістьох чоловіків.

«Новачків оформлювала на різні посади — від начальника теплового району, слюсарів та машиністів насосних установок до техніка-лаборанта й підсобного робітника. На робочих місцях «працівники» не з’являлися, покладених на них обов’язків не виконували», – встановило слідство.

Попри це, посадовиця щомісяця складала та затверджувала табелі обліку використання робочого часу, до яких вносила неправдиві дані про нібито відпрацьовані «співробітниками» години, кажуть правоохоронці. На підставі цих підроблених документів «мертвим душам» регулярно нараховувалися заробітна плата й додаткові виплати.

«Унаслідок протиправних дій посадовиці територіальній громаді завдано шкоди на загальну суму майже 800 тис. гривень», – додали в прокуратурі.

Жінці повідомили про підозру в розтраті та службовому підробленні, зазначили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Також наразі встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до цієї схеми.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2026 в 13:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У розтраті майже 800 тис. грн бюджетних коштів та службовому підробленні підозрюють начальницю відділу кадрів одного з КП Безлюдівської селищної ради.".