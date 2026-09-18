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У Харкові комунальники покращили умови проживання чотирилапих

Суспільство 10:15   18.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові комунальники покращили умови проживання чотирилапих Фото: ХМР

Цього тижня у Харкові співробітники КП “Центр поводження з тваринами” відновили 25 вольєрів, у яких мешкають собаки.

Комунальники відремонтували вольєри для тварин
Фото: ХМР

“Комунальники відремонтували та пофарбували будки, замінили пошкоджену плитку, відреставрували зливову каналізацію, а також відновили металеві огорожі та двері”, – написали у пресслужбі мерії.

Комунальники відремонтували вольєри для тварин
Фото: ХМР

На підприємстві також нагадали, що у міському притулку наразі проживає близько 500 кішок та собак. Охочі забрати вихованця можуть відвідати центр щодня, з 9:00 до 16:00, за адресою: проспект Аерокосмічний, 358.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2026 в 10:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цього тижня у Харкові співробітники КП “Центр поводження з тваринами” відновили 25 вольєрів, у яких мешкають собаки.".