У Харкові комунальники покращили умови проживання чотирилапих

Цього тижня у Харкові співробітники КП “Центр поводження з тваринами” відновили 25 вольєрів, у яких мешкають собаки.

“Комунальники відремонтували та пофарбували будки, замінили пошкоджену плитку, відреставрували зливову каналізацію, а також відновили металеві огорожі та двері”, – написали у пресслужбі мерії.

На підприємстві також нагадали, що у міському притулку наразі проживає близько 500 кішок та собак. Охочі забрати вихованця можуть відвідати центр щодня, з 9:00 до 16:00, за адресою: проспект Аерокосмічний, 358.