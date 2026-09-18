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ISW: РФ бреше про окупацію Малої Вовчої, а ЗСУ контратакують біля Вільхуватки

Україна 10:47   18.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: РФ бреше про окупацію Малої Вовчої, а ЗСУ контратакують біля Вільхуватки

В Інституті вивчення війни (ISW) спростували дані РФ про нібито захоплення населеного пункту Мала Вовча на півночі від Харкова та розповіли подробиці контратак українських військових на Великобурлуцькому напрямку. 

Так експерти не знайшли підтверджень заявам ворога про окупацію Малої Вовчої на Південно-Слобожанському напрямку.

“Північне угруповання військ Росії приписало захоплення населеного пункту підрозділам 126 мотострілецького полку Росії”, – уточнили в ISW.

Тим часом, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, українські війська успішно контратакують на Великобурлуцькому напрямку. Так, використовуючи бронетехніку, СОУ ведуть наступ у районі Вільхуватки.

Проте Василівка, Благодатне та Чорне (всі ці населені пункти розташовані на північний захід від Вільхуватки) залишаються спірною сірою зоною. Там присутні як українські, так і російські війська.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2026 в 10:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Інституті вивчення війни спростували дані РФ про нібито захоплення населеного пункту Мала Вовча на півночі від Харкова ".