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Сили оборони знищили дві пускові установки С-400 та склад БПЛА

Актуально 19:19   17.09.2026
Тетяна Литвіна
Сили оборони знищили дві пускові установки С-400 та склад БПЛА Фото: wikipedia.org

Підрозділи Сил оборони України вразили низку об’єктів російської армії. Серед них – дві пускові установки ЗРК С-400, з яких окупанти б’ють по Україні балістикою.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, ці об’єкти було знищено 16 вересня та в ніч на 17 вересня 2026 року.

Дві пускові установки зенітного ракетного комплексу С-400 були уражені в районі Вигоничів Брянської області.

Місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА – у районі міста Донецьк.

Склади матеріально-технічних засобів окупантів – у Курахівці та Новій Мар’ївці Донецької області, а також у Луганську.

Райони зосередження живої сили противника – у Стрілковому Херсонській області та Дружному Луганській області.

“Робота по ключових військових цілях російського агресора триває”, – прокоментували у Генштабі результат.

С400, Брянськ

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Нагадаємо, хоча останнім часом Харків найчастіше атакують безпілотники та FPV-дрони, балістика залишається серйозною загрозою для обласного центру. З самого початку повномасштабної війни Харків страждав від ракетних ударів, які російська армія завдавала із ЗРК С-400 і С-300. Ці зенітно-ракетні комплекси створені для протиповітряної оборони, проте російська армія переоснастила їх для обстрілу цивільної інфраструктури українських міст.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2026 в 19:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підрозділи Сил оборони України вразили низку об’єктів російської армії. Серед них – дві пускові установки ЗРК С-400, з яких окупанти б’ють по Україні балістикою.".