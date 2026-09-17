У Харкові затримали юриста: за що вимагав гроші з іноземця – прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру юристу в Харкові, який, за даними слідства, вимагав гроші за посвідку на тимчасове проживання для іноземця.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, 52-річний чоловік надавав юридичні послуги у Харкові. У серпні до нього звернулися за консультацією щодо легального продовження перебування в Україні громадянина Азербайджану.

“Під час розмови юрист заявив, що може вплинути на посадовців одного з районних відділів ГУ ДМС України в Харківській області, аби іноземець отримав посвідку на тимчасове проживання та уникнув примусової депортації. Водночас чоловік почав вимагати гроші, запевняючи, що без його посередництва питання нібито вирішити неможливо. При цьому він наголошував, що в разі відмови від передачі коштів іноземцю можуть оформити примусову депортацію із забороною в’їзду в Україну строком до 5 років”, – з’ясувало слідство.

Потім сума та схема передачі коштів змінювалися, продовжують у прокуратурі. Під час однієї із зустрічей у вересні юрист спочатку назвав суму 200 доларів, яку вимагав передати безпосередньо йому. Згодом він повідомив, що доведеться заплатити вже 500 доларів — за вплив на посадовців ДМС.

“На цьому вимоги не закінчилися. Після першого етапу оформлення юрист планував отримати ще 3 тисячі доларів — за сприяння в оформленні офіційного працевлаштування іноземця та посвідки строком на 2 роки. Альтернативно він пропонував передати 2 тисячі доларів за оформлення через волонтерську організацію та отримання посвідки строком на 1 рік”, – зазначили правоохоронці.

16 вересня фігурант знову вимагав передати 500 доларів як першу частину неправомірної вигоди. Після цього він одержав від заявника зазначену суму. Тоді його й затримали, кажуть у прокуратурі.

Юристу повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Чоловіку вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.