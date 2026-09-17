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Стало відомо, хто виконуватиме обов’язки Генпрокурора – підписаний указ

Суспільство 10:25   17.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Стало відомо, хто виконуватиме обов’язки Генпрокурора – підписаний указ

17 вересня глава держави Володимир Зеленський підписав указ “Про покладення виконання обов’язків Генерального прокурора”. Його опублікували на сайті Президента України.

Згідно з текстом указу, виконувати обов’язки Генерального прокурора України тепер буде Антон Ковальський. Раніше він очолював Хмельницьку облпрокуратуру.

Таким чином, за час правління Зеленського змінилося вже чотири повноцінні Генпрокурори. Ще троє – тимчасово виконували обов’язки.

 

Зеленський призначив нового генпрокурора
Скріншот

Нагадаємо, 7 вересня колишній генпрокурор Руслан Кравченко подав заяву про звільнення на тлі операції НАБУ та САП «Карфаген» щодо кришування колцентрів. За даними слідства, серед фігурантів – посадовець Офісу Генпрокурора.

14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. У НАБУ підкреслили, що жодної підозри офіційно нікому не вручали.

Пізніше Кравченко повідомив, що перебуває у закордонному відрядженні. Президент України Володимир Зеленський зазначив: «У цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно».

15 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора України.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2026 в 10:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 вересня глава держави Володимир Зеленський підписав указ “Про покладення виконання обов’язків Генерального прокурора”. Його опублікували на сайті Президента України.".