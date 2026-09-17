Стало відомо, хто виконуватиме обов’язки Генпрокурора – підписаний указ
17 вересня глава держави Володимир Зеленський підписав указ “Про покладення виконання обов’язків Генерального прокурора”. Його опублікували на сайті Президента України.
Згідно з текстом указу, виконувати обов’язки Генерального прокурора України тепер буде Антон Ковальський. Раніше він очолював Хмельницьку облпрокуратуру.
Таким чином, за час правління Зеленського змінилося вже чотири повноцінні Генпрокурори. Ще троє – тимчасово виконували обов’язки.
Нагадаємо, 7 вересня колишній генпрокурор Руслан Кравченко подав заяву про звільнення на тлі операції НАБУ та САП «Карфаген» щодо кришування колцентрів. За даними слідства, серед фігурантів – посадовець Офісу Генпрокурора.
14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. У НАБУ підкреслили, що жодної підозри офіційно нікому не вручали.
Пізніше Кравченко повідомив, що перебуває у закордонному відрядженні. Президент України Володимир Зеленський зазначив: «У цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно».
15 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора України.