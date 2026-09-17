Стало відомо, хто виконуватиме обов’язки Генпрокурора – підписаний указ

17 вересня глава держави Володимир Зеленський підписав указ “Про покладення виконання обов’язків Генерального прокурора”. Його опублікували на сайті Президента України.

Згідно з текстом указу, виконувати обов’язки Генерального прокурора України тепер буде Антон Ковальський. Раніше він очолював Хмельницьку облпрокуратуру.

Таким чином, за час правління Зеленського змінилося вже чотири повноцінні Генпрокурори. Ще троє – тимчасово виконували обов’язки.

Нагадаємо, 7 вересня колишній генпрокурор Руслан Кравченко подав заяву про звільнення на тлі операції НАБУ та САП «Карфаген» щодо кришування колцентрів. За даними слідства, серед фігурантів – посадовець Офісу Генпрокурора.