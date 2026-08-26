Live

Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи

Світ 11:03   26.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи Джерело: ZUMAPRESS, Автор: Kim Shiflett

26 серпня на сайті Офісу Президента України з’явився указ №835/2026 про нагородження орденом Свободи відомого американського підприємця, інженера, керівника компаній «SpaceX» та «Tesla».

За визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки постановляю: нагородити орденом Свободи МАСКА Ілона — підприємця, інженера, керівника компаній «СпейсЕкс» та «Тесла», Сполучені Штати Америки.“, – йдеться у тексті указу.

Орден Свободи – висока державна нагорода України, заснована для відзнаки громадян України, іноземців за видатні заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України. Її заснували 10 квітня 2008 року. А першим кавалером ордена Свободи України став король Швеції Карл XVI Густав 29 вересня 2008 року.

Читайте також: FPV випустила РФ по газовиках, які їхали відновлювати газову мережу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Новини Харкова – головне 26 серпня: удари по регіону, проблеми з газом
Новини Харкова – головне 26 серпня: удари по регіону, проблеми з газом
26.08.2026, 11:59
Один із найпотужніших НПЗ у РФ атакували СОУ – він палає
Один із найпотужніших НПЗ у РФ атакували СОУ – він палає
26.08.2026, 08:01
Під ранок Харків атакував дрон – деталі
Під ранок Харків атакував дрон – деталі
26.08.2026, 07:15
Світло сьогодні буде: анонсоване раніше відключення світла в Харкові перенесли
Світло сьогодні буде: анонсоване раніше відключення світла в Харкові перенесли
26.08.2026, 09:25
Синєгубов: двоє дітей постраждали на Харківщині через удари РФ
Синєгубов: двоє дітей постраждали на Харківщині через удари РФ
26.08.2026, 08:57
Ще добу газу в Малоданилівській громаді точно не буде – Гололобов
Ще добу газу в Малоданилівській громаді точно не буде – Гололобов
26.08.2026, 09:47

Новини за темою:

24.08.2026
«Зробив значний внесок у захист Харкова»: Білецький отримав Героя України
19.08.2026
Уже є хороша взаємодія нового міністра оборони Хмари і Драпатого — Зеленський
19.08.2026
З полону повернулися 103 українські воїни, серед них 12 жителів Харківщини
18.08.2026
Реакція Зеленського на удар по Печенігах, прилетіли дві ракети (фото)
15.08.2026
Українські “Фламінго” атакували російський “Прогрес” – деталі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи», то перегляньте більше у розділі Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2026 в 11:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 серпня на сайті Офісу Президента України з’явився указ №835/2026 про нагородження орденом Свободи".