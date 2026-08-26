Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи

26 серпня на сайті Офісу Президента України з’явився указ №835/2026 про нагородження орденом Свободи відомого американського підприємця, інженера, керівника компаній «SpaceX» та «Tesla».

“За визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки постановляю: нагородити орденом Свободи МАСКА Ілона — підприємця, інженера, керівника компаній «СпейсЕкс» та «Тесла», Сполучені Штати Америки.“, – йдеться у тексті указу.

Орден Свободи – висока державна нагорода України, заснована для відзнаки громадян України, іноземців за видатні заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України. Її заснували 10 квітня 2008 року. А першим кавалером ордена Свободи України став король Швеції Карл XVI Густав 29 вересня 2008 року.