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В Харькове задержали юриста: за что требовал деньги с иностранца – прокуратура

Общество 16:07   17.09.2026
Виктория Яковенко
В Харькове задержали юриста: за что требовал деньги с иностранца – прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении юристу в Харькове, который, по данным следствия, требовал деньги за удостоверение на временное проживание для иностранца.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, 52-летний мужчина оказывал юридические услуги в Харькове. В августе к нему обратились за консультацией по поводу легального продления пребывания в Украине гражданина Азербайджана.

«Во время разговора юрист заявил, что может повлиять на чиновников одного из районных отделов ГУ ГМС Украины в Харьковской области, чтобы иностранец получил удостоверение на временное проживание и избежал принудительной депортации. В то же время мужчина потребовал деньги, уверяя, что без его посредничества вопрос может якобы решить невозможно. При этом он подчеркивал, что в случае отказа от передачи средств иностранцу могут оформить принудительную депортацию с запретом на въезд в Украину сроком до 5 лет”, — выяснило следствие.

Затем сумма и схема передачи средств изменялись, продолжают в прокуратуре. Во время одной из встреч в сентябре юрист сначала назвал сумму 200 долларов, которую требовал передать ему. Впоследствии он сообщил, что придется заплатить уже 500 долларов за влияние на чиновников ГМС.

«На этом требования не закончились. После первого этапа оформления юрист планировал получить еще 3 тысячи долларов — при содействии в оформлении официального трудоустройства иностранца и удостоверения сроком на 2 года. Альтернативно он предлагал передать 2 тысячи долларов за оформление через волонтерскую организацию и получение удостоверения сроком на 1 год», — отметили в пресс-службе.

16 сентября фигурант снова потребовал передать 500 долларов как первую часть неправомерной выгоды. После этого он получил от заявителя указанную сумму. Тогда его и задержали, говорят в прокуратуре.

Юристу сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. Мужчине уже избрали меру пресечения – содержание под стражей.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2026 в 16:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении юристу в Харькове, который, по данным следствия, требовал деньги за удостоверение на временное проживание для иностранца.".