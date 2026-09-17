Ремонт дороги: на двух улицах в Харькове ограничат движение

Движение транспорта на улице Деповской, от дома №6 до дома №18, и на улице Южнопроектной, возле дома №6, будет ограничено с 8:00 до 17:00 18 сентября.

В Харьковском горсовете объяснили, что это связано с необходимостью проведения текущего ремонта асфальтобетонного покрытия проезжей части.

Пропуск транспорта организован свободной от выполнения работ полосой движения.

Напомним, автодорогу М-29 Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр ремонтируют в районе Берестина. Работы планируют завершить до конца сентября. Сейчас дорожники завершают обустройство нового асфальтобетонного покрытия на ранее отфрезерованных участках, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.