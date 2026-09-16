Подростки Харькова создали спектакль о войне: когда состоятся премьеры

21 сентября и 5 октября в Харькове состоятся премьерные показы спектакля «Харьков: фанфик», созданного на основе историй и образов подростков, взрослеющих в городе в условиях полномасштабной войны. В рамках проекта «Я — Опера» молодые участники стали не просто исполнителями, а соавторами постановки — от поиска тем и персонажей до выхода на сцену.

Проект «Я — Опера» стартовал в июле с творческой лаборатории, рассказали МГ «Объектив» организаторы.

Вместе с режиссером, композитором, психологом и другими специалистами участники исследовали театр изнутри, брали интервью у харьковчан, создавали персонажей и делились собственными историями. Сам Харьков стал одним из центральных образов будущей постановки.

«Когда мы говорили об их желаниях и мечтах, они были очень осознанными в своих ответах, даже казалось, будто немного не хватает детской наивности. Как может себя чувствовать взрослый мужчина, когда слышит мечту подростка дожить до совершеннолетия, или мечты о том, чтобы харьковчане больше знали о Расстрелянном возрождении? Возле спортивных площадок в разных уголках Украины можно найти железный забор, и дерево, которое растет сквозь этот забор – это и есть современные харьковские подростки. Это поколение уже очень взрослое, и нам есть чему поучиться друг у друга», — поделился впечатлениями от работы с участниками творческой лаборатории режиссер Никита Поляков.

На основе созданных подростками историй и образов драматург и либреттист Татьяна Киценко, которая также принимала участие в работе творческой лаборатории, написала либретто «Харьков: фанфик».

«Для меня было важно сохранить то, как подростки думают, фантазируют, говорят. Я лишь выстроила драматургическую структуру, обострила определенные мотивы, объединила истории вместе. Впрочем, главной задачей было сохранить индивидуальную интонацию каждого. Мне хотелось бы, чтобы после спектакля взрослый зритель прежде всего захотел внимательнее слушать подростков, видеть в них отдельных людей с собственными страхами, фантазиями, взглядами на мир и себя. Они живут и взрослеют в Харькове во время полномасштабной войны, но при этом продолжают мечтать и заниматься искусством. Верю, каждого из них ждет блестящее будущее», — отметила она.

К постановке вместе с юными актерами-любителями присоединятся Детский симфонический оркестр KharkivMusicFest, детский хор «Весняні голоси» и профессиональные исполнители.

Проект реализует Фонд громады Харькова «Толока» при поддержке Украинского культурного фонда в рамках конкурсной программы «Культура. Регионы».

«В этом проекте мы сознательно отказались от того, чтобы взрослые пришли к молодежи с готовыми темами и решениями. Вместо этого мы создаем пространство, где их голоса, мысли, фантазии и даже противоречия становятся основой художественного произведения. И мне кажется особенно важным, что это происходит именно в Харькове — городе, где молодые люди не только переживают войну, но и продолжают жить, мечтать, создавать и представлять свое будущее», — подчеркнула исполнительный директор фонда «Толока» Мария Горбонос.

Сейчас продолжаются многочисленные репетиции, идет подготовка к премьерным показам.