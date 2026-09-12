«Каждый держит свой дом»: Гнатковский в Харькове поделился трактовкой «Энеиды»

В Харькове проходит фестиваль «Схід Опера Фест — 2026». В один из дней Ивано-Франковский драматический театр показал музыкальный спектакль «Энеида» по одноименному произведению Ивана Котляревского. Идея постановки возникла у режиссера Ростислава Держипольского и актера Алексея Гнатковского после событий на Майдане в 2014 году.

«Спектакль был поставлен в 2014 году. Это моя первая режиссерская работа после Майдана, — рассказал режиссер «Энеиды» и народный артист Украины Ростислав Держипольский. — Как я уже говорил, мы с Алексеем Гнатковским были тогда в Киеве и попали на Институтскую именно в тот день, когда происходили расстрелы. Конечно, это произвело чрезвычайно сильное впечатление. Мы осознавали, что все происходило рандомно, и погибнуть мог кто угодно. Мы своими глазами видели эти первые смерти, видели, как несли тела наших героев Небесной Сотни. После этого я долго думал: что я теперь могу ставить как режиссер, что вообще нужно зрителю? И когда перечитал «Энеиду» — особенно последнюю главу «Война» — был поражен, насколько это созвучно с тем, что началось в нашей стране. Как украинцы умеют в сложные моменты мобилизоваться, сплотиться, самоорганизоваться и помогать друг другу. Это именно то, о чем мы говорим сейчас, после полномасштабного вторжения, — умение проявлять свои лучшие черты».

По его словам, хотя и прошло 11 лет, произведение Котляревского не теряет актуальности, а, наоборот, она усиливается, особенно после начала полномасштабного вторжения.

«Спектакль получил новое дыхание и переродился. Мне кажется, нация наконец осознала, что язык, культура, литература, драматургия и театр — это те обереги, которые спасают нас от внешнего врага и чужих влияний. Это также способ наверстать упущенное, лучше узнать свою историю. Чувствуется даже некоторое искупление вины за то, что века у нас это забирали или навязывали нам другие нарративы», — рассказал режиссер.

Также Держипольский поделился воспоминаниями о работе в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Лысенко. Тогда, в 2021 году, режиссер работал над постановкой авангардной оперы «Вышиваный. Король Украины» по либретто Сергея Жадана на музыку Александры Загайкевич.

«Меня пригласила продюсер Александра Саенко, и я имел честь работать с прекрасным коллективом Харьковской оперы. Я прожил в Харькове два месяца — это были август и сентябрь. Помню, как заново влюбился в этот город, увидел его по-новому. Поэтому мне невероятно больно каждый раз, когда я слышу новости об обстрелах и разрушениях. Такое впечатление, будто разрушают частичку чего-то моего, ведь Харьков стал мне родным», — рассказал народный артист.

В последние годы «Энеида» снова оказалась в центре внимания украинских театров, — об этом рассказала Лариса Абаньшина, специалист по связям с общественностью и СМИ ХНАТОБа.

«Что касается “Энеиды” Котляревского, то в Украине произошел в последние годы такой “Энеида-бум”. 11 украинских театров поставили по этой поэме Котляревского свои спектакли. Спектакль нашего харьковского театра — это опера Николая Лысенко, и она была впервые поставлена в Харькове в 1959 году, и после этого на более чем 50 лет исчезла со сцен харьковских театров. И эта опера очень соответствует вообще сегодняшнему настроению украинцев, потому что там речь идет и о войне, и о пути к родному дому. И вообще такие отсылки к современности, к современному так называемому “Олимпу”», — рассказала специалист.



«Энеида» ушла с харьковской сцены, так как советская власть видела в спектакле свою критику, говорит Абаньшина. И только в 2025 году, в честь 100-летия театра, состоялась новейшая премьера этой оперы в укрытии ХНАТОБа. По мнению специалиста, особенно важно, что сегодня искусство продолжает быть частью жизни украинцев.

«Музы не молчат ни во время войны, ни во время любых других событий. Искусство — это то, что помогает людям жить. Вообще, это какой-то такой лучик света, это какой-то такой крючок, который держит людей в том, что жизнь, она вот, она есть. Да, вокруг страшно, но все равно жизнь продолжается, ее невозможно поставить на паузу. Невозможно, потому что надо жить сегодня и сейчас, и поэтому искусство действительно объединяет. И сегодня оно объединило все эти театры вокруг Харькова. Почти все приехали, хотя кому-то было страшно. А кому-то — нет, потому что и Херсон, и Николаев, и Киев — они очень нас понимают [там тоже продолжается война]. Но мы должны рассказывать о нашей культуре, наше, украинское, оно прекрасно, и оно должно звучать сегодня, даже в такие времена еще громче, чем в любое другое время», — подчеркнула Абаньшина.

О том, как «Схід Опера Фест — 2026» объединил театры из 18 городов Украины под крышей ХНАТОБа, рассказал директор театра Игорь Тулузов.

«Фестивалю уже много лет: мы заподозрили его еще в 2016 году. Это был традиционный фестиваль, но, к сожалению, в первые годы полномасштабной войны мы его не проводили — три года был перерыв. А в прошлом году, на 100-летие нашего театра, мы его возобновили. В этом году решили провести большой фестиваль, который действительно объединил бы всю Украину. У нас возникла идея сделать мероприятие, которое бы показало музыкальные спектакли, созданные нашими театрами во время большой войны. Мы обратились в Украинский культурный фонд, выиграли грант и реализовали этот замысел. Очень приятно, что почти все наши друзья и партнеры не отказались приехать, несмотря на то, что для многих это было определенным вызовом, ведь бурный Харьков есть бурный Харьков», — рассказал Тулузов.

По словам директора, требование к спектаклям было очень простым: музыкальные, украинские и, самое главное, созданные во время войны.

Заслуженный артист Украины и исполнитель роли Энея Алексей Гнатковский рассказал, как образ его героя перекликается с украинским обществом — от юношеской инфантильности до взросления и борьбы за собственную государственность.

«Эней — это символ украинского народа. Если посмотреть, как мы проходили свое становление, современное восстановление независимости, которая нам далась бескровно, бесплатно. Мы все были очень инфантильными. Такой и Эней вначале: он рождается, радуется, гуляет, соблазняет женщин, он весь такой “парубок моторний і хлопець хоч куди козак”. Но потом этот инфантилизм сталкивается с испытаниями: Эней спускается в ад, ищет своего отца, ищет род свой, ищет себя. Это очень символично, потому что в Украине многие украинцы потеряли связь с тем, что было когда-то. Им эту связь оборвали: расстреляли по тюрьмам, уничтожили голодоморами, убили, отправили в Сибирь тех людей, которые должны были передать нам память. Выросли целые поколения, оторванные от своих корней, которые не могут найти себя», — говорит Алексей.

В конце концов Эней находит отца и по его указанию строит свою страну, место, где смогут жить троянцы, чей дом в самом начале спектакля разрушили греки.

«И он строит страну, и на него нападают. И у него война. И он становится взрослым. Через такого инфантильного мальчика к взрослому мужу, который защищает свою родину. И квинтэссенцией этого являются строки из нашей оперы “Энеида”:

“Но у троянського народу

за шаг алтина не проси

Хто москаля об’їхав зроду,

Нас займеш — ноги уноси!

Завзятої троянці шталту

Не струсять нічиєму ґвалту,

І носа хоч кому утруть!” — процитировал отрывок из поэмы актер.

Шаг — это историческая украинская мелкая разменная монета и денежная единица.

Алтын — это старинная денежно-счетная единица и монета, равная трем копейкам.

По словам Алексея, самой сильной частью постановки для него является последняя сцена «Война», где главный герой влюбляется, женится и вдруг в этот момент наибольшей радости враг уничтожает его дом. В опере это изображено в сцене, где персонаж, воплощающий врага, крушит ногами декорацию избушки, символизирующую дом троянцев.

«И троянцы собираются все и становятся в ряд. Каждый держит свой дом в руках. Вот так же, как у вас здесь, в Харькове. Каждый свой дом в руках держит. И у нас во Франковске так же убивают людей ракетами и дронами. Так же каждый свой дом держит. И в Киеве, и везде — вся Украина так берет свои хатки и держит их, бедные. И уже не дом защищает человека, а человек защищает дом. Такая у нас есть метафора этого спектакля, которую мы уже сделали в 2014 году. И это для меня очень такая большая и важная метафора», — поделился актер.

В финале троянцы побеждают — они сплочаются и выгоняют врага.

«И в финале мы выбрали эту фразу, в финал поставили ее как резюме, Эней говорит: “Но тілько щоб латинське плем’я. Удержало на вічне врем’я. Імення, мову, віру, вид”. Это важно. И вот для меня это и есть Энеида… Это про наш, про мой народ: какой он был, как он эволюционирует, как он растет, какую он цену большую платит в процессе этого исцеления. Но он стоит дальше и рождается заново», — подытожил Гнатковский.