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Селу на Харьковщине вернули пруд, занятый частниками без документов

Общество 14:01   11.09.2026
Оксана Горун
Селу на Харьковщине вернули пруд, занятый частниками без документов

Харьковская областная прокуратура сообщила про выигранный суд в отношении 14 га земель водного фонда, на которых расположен пруд в селе Хрущевая Никитовка Богодуховского района.

«Установлено, что с 2019 года частное предприятие фактически использовало пруд и прилегающий к нему земельный участок для рыбохозяйственной деятельности без оформленных правовых оснований для пользования землей. Участок находится в коммунальной собственности Богодуховского городского совета. Сведения о зарегистрированном праве аренды по предприятию в государственных реестрах отсутствуют», — отметила пресс-служба прокуратуры.

Несмотря на отсутствие документов, частники поставили на территории деревянный забор высотой около двух метров и 50 метров в длину. Также имелась сторожка и вывеска с названием предприятия на входе.

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«Фирма осуществляла искусственное разведение, содержание и выращивание водных биоресурсов, а также их отлов. При этом утвержденный режим рыбохозяйственной эксплуатации водного объекта сам по себе не создает права использования земельного участка водного фонда и не является правоустанавливающим документом на землю», — подчеркнули прокуроры.

Суд согласился с их аргументами. Меры по возвращению участка и пруда громаде, по данным прокуратуры, приняты.

Напомним, жителя Харьковской области будут судить за то, что он выкопал прудик, не спросив разрешения. В августе 2024 года мужчина арендовал экскаватор у частной компании и начал копать искусственный водоем — в пределах пруда, который был раньше неподалеку от села, но пересох.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2026 в 14:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила про выигранный суд в отношении 14 га земель водного фонда, на которых расположен пруд в селе Хрущевая Никитовка Богодуховского района".