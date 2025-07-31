Три водохранилища в Харьковской области почти уничтожены: среди них Травянское

Водохранилища на Харьковщине буквально исчезают из-за боевых действий и российских обстрелов. Кроме Оскольского, существенно пострадали еще два.

Подробности сообщил в эфире Украинского радио заместитель начальника регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области Александр Валуев.

«Прошла информация, что за последние два месяца было практически уничтожено два водохранилища — Травянское и Тимофеевское водохранилища», — сообщил Валуев.

Отметим, Травянское водохранилище до начала полномасштабного вторжения РФ было одним из любимых мест отдыха харьковчан — на севере от города, в районе Липцев. Тимофеевское находится у самой границы с РФ, в селе Тимофеевка Богодуховского района.

По данным Валуева, в Травянском водохранилище повреждено гидротехническое сооружение, вода уходит.

«По Тимофеевскому — там более радикальная ситуация, там частично разрушена земляная плотина, которая удерживает воду», — сказал представитель регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области.

Наиболее глобальные последствия — у разрушения плотины Оскольского водохранилища в Боровском районе. Это был один из крупнейших водоемов в области. Сейчас он уничтожен, бывшее дно постепенно зарастает.