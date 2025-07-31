Три водохранилища в Харьковской области почти уничтожены: среди них Травянское
Водохранилища на Харьковщине буквально исчезают из-за боевых действий и российских обстрелов. Кроме Оскольского, существенно пострадали еще два.
Подробности сообщил в эфире Украинского радио заместитель начальника регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области Александр Валуев.
«Прошла информация, что за последние два месяца было практически уничтожено два водохранилища — Травянское и Тимофеевское водохранилища», — сообщил Валуев.
Отметим, Травянское водохранилище до начала полномасштабного вторжения РФ было одним из любимых мест отдыха харьковчан — на севере от города, в районе Липцев. Тимофеевское находится у самой границы с РФ, в селе Тимофеевка Богодуховского района.
По данным Валуева, в Травянском водохранилище повреждено гидротехническое сооружение, вода уходит.
«По Тимофеевскому — там более радикальная ситуация, там частично разрушена земляная плотина, которая удерживает воду», — сказал представитель регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области.
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Наиболее глобальные последствия — у разрушения плотины Оскольского водохранилища в Боровском районе. Это был один из крупнейших водоемов в области. Сейчас он уничтожен, бывшее дно постепенно зарастает.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водохранилище, липцы, новости Харькова, Оскольское водохранилище;
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2025 в 15:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водохранилища на Харьковщине буквально исчезают из-за боевых действий и российских обстрелов. Кроме Оскольского, существенно пострадали еще два".