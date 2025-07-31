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Три водосховища на Харківщині майже знищені: серед них Трав’янське

Суспільство 15:08   31.07.2025
Оксана Горун
Три водосховища на Харківщині майже знищені: серед них Трав’янське

Водосховища на Харківщині буквально зникають через бойові дії та російські обстріли. Крім Оскільського, суттєво постраждали ще два.

Подробиці повідомив у етері Українського радіо  заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області Олександр Валуєв.

“Пройшла інформація, що за останні два місяці було практично знищено два водосховища — Трав’янське і Тимофіївське водосховища”, – повідомив Валуєв.

Зазначимо, Трав’янське водосховище до початку повномасштабного вторгнення РФ було одним із найулюбленіших місць відпочинку харків’ян – на півночі від міста, в районі Липців. Тимофіївське знаходиться біля самого кордону з РФ, у селі Тимофіївка Богодухівського району.

За даними Валуєва, у Трав’янському водосховищі пошкоджена гідротехнічна споруда, вода йде.

“По Тимофіївському — там більш радикальна ситуація, там частково зруйнована земляна гребля, яка утримує воду”, – сказав представник регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області.

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Найбільш глобальні наслідки – в руйнування греблі Оскільського водосховища в Борівському районі. Це була одна з найбільших водойм в області.

Автор: Оксана Горун
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  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водосховища на Харківщині буквально зникають через бойові дії та російські обстріли. Крім Оскільського, суттєво постраждали ще два".