Три водосховища на Харківщині майже знищені: серед них Трав’янське
Водосховища на Харківщині буквально зникають через бойові дії та російські обстріли. Крім Оскільського, суттєво постраждали ще два.
Подробиці повідомив у етері Українського радіо заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області Олександр Валуєв.
“Пройшла інформація, що за останні два місяці було практично знищено два водосховища — Трав’янське і Тимофіївське водосховища”, – повідомив Валуєв.
Зазначимо, Трав’янське водосховище до початку повномасштабного вторгнення РФ було одним із найулюбленіших місць відпочинку харків’ян – на півночі від міста, в районі Липців. Тимофіївське знаходиться біля самого кордону з РФ, у селі Тимофіївка Богодухівського району.
За даними Валуєва, у Трав’янському водосховищі пошкоджена гідротехнічна споруда, вода йде.
“По Тимофіївському — там більш радикальна ситуація, там частково зруйнована земляна гребля, яка утримує воду”, – сказав представник регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області.
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Найбільш глобальні наслідки – в руйнування греблі Оскільського водосховища в Борівському районі. Це була одна з найбільших водойм в області.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: водохранилище, липцы, новини Харкова, Оскольское водохранилище;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2025 в 15:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водосховища на Харківщині буквально зникають через бойові дії та російські обстріли. Крім Оскільського, суттєво постраждали ще два".