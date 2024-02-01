Чи відновлюватимуть Оскільську ГЕС на Харківщині – інформація Міненерго

Оскільську гідроелектростанцію в Ізюмському районі Харківської області, яка була частково зруйнована навесні 2022 року, планують відновити, розповів журналістам у Харкові міністр енергетики України Герман Галущенко.

“Оскільська, як і Каховська ГЕС, – це не просто маневрові потужності, це наша генерація, яка повністю відповідає цілям зеленого переходу, нашій енергетичній стратегії. Безумовно, треба відновити цей об’єкт… Якщо ми говоримо про відновлення гідрогенерації, то ми вже активно зараз співпрацюємо з партнерами. Ми хочемо залучити країни, які максимально використовують гідрогенерацію. Є країни, де частка гідрогенерації сягає половини електроенергії. Тому ми з ними будемо працювати і якраз ми хочемо отримати їхній досвід, їхні технології для відновлення”, – сказав Галущенко.

Оскільське водосховище було створене у 1957 році з метою регулювання рівня води у каналі Сіверський Донець-Донбас. Електроенергія, вироблена на Оскільській ГЕС, використовувалася для потреб найближчих населених пунктів. Гідровузол був підірваний 2 квітня 2022 року – гребля зазнала часткових руйнувань, через що з водосховища пішло близько 355 мільйонів кубометрів води, відкривши близько 9 тисяч гектарів замуленого дна. Обласна екоінспекція оцінила збитки навколишньому середовищу у понад 3 мільярди гривень.

У грудні 2023 року в ХОВА повідомляли, що гідротехнічна споруда вже розмінована силами КП «Вода Донбасу», триває розбір частини завалів. Надалі планується обстеження її цілісності для ухвалення рішення про капремонт.