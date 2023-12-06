У ХОВА повідомили про перспективи Оскілького водосховища та стан інших

Фахівці протягом року обстежили водоймища Харківської області – щодо забруднення води, масштабів руйнувань гребель водосховищ та інших наслідків повномасштабної війни. Результати навели у проєкті Програми економічного та соціального розвитку Харківської області на 2024 рік, розробленому департаментом економіки ХОВА.

Осушення Оскільського водосховища, яке сталося в Харківській області у квітні 2022 року через підрив росіянами греблі, екологи назвали “однією з найбільших змін у довкіллі, що сталася у війну”. З водоймища “пішло” близько 355 млн кубометрів води, відкривши 9000 га замуленого дна.

“Уже проведено розмінування гідротехнічної споруди від вибухонебезпечних предметів силами КП ”Вода Донбасу”, на балансі якого перебуває гідротехнічна споруда Оскільського водосховища, проводиться робота з розбору частини завалів. Надалі планується проведення обстеження цілісності споруди для прийняття рішення щодо подальшого капітального ремонту”, – повідомили чиновники.

Також, за їхніми даними, російські ракети пошкодили гідроспоруди Печенізького водосховища. Через це на водоймі вдвічі збільшилося неконтрольоване скидання води.

“Конструкцією гідровузла передбачено, що рівень води до критичного не знизиться. На теперішній час КП “Харківводоканал” здійснюються роботи з відновлення гідротехнічних споруд греблі“, – зазначили фахівці ХОВА.

Головне джерело водопостачання Харкова – Краснопавлівське водосховище – за даними ХОВА наповнювали навіть у перший рік повномасштабного вторгнення: у 2022-му водойму поповнили двічі – у квітні-травні до обсягу 160,0 млн кубометрів (39%) і у вересні-жовтні – до 159,3 млн кубометрів (38,9%). Станом на 3 жовтня обсяг води на Краснопавлівці – 132,5 млн кубометрів (водойма наповнена на 32,3%). Нагадаємо, у 2020-му ситуацію з наповненням водосховища називали критичною, коли води в ній було близько 26%.

Окрім руйнувань, окупанти ще й забруднили водосховища та річки Харківської області.

“Значним є вплив бойових дій на водні об’єкти області – це втоплена військова техніка, боєприпаси, забруднення пально-мастильними матеріалами. Загалом це стосується 47 % водосховищ області (18 із 57)“, – поінформували в документі.

У річковій воді, стан якої фахівці моніторили з жовтня 2022 року, відзначили перевищення середньобагаторічних показників за групою азоту та нафтопродуктів.