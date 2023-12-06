В ХОВА сообщили о перспективах Осколького водохранилища и состоянии других

Специалисты в течение года обследовали водоемы Харьковской области — на предмет загрязнения воды, масштабов разрушений плотин водохранилищ и других последствий полномасштабной войны. Результаты привели в проекте Программы экономического и социального развития Харьковской области на 2024 год, разработанном департаментом экономики ХОВА.

Осушение Оскольского водохранилища, которое произошло в Харьковской области в апреле 2022 года из подрыва россиянами дамбы, экологи назвали «одним из самых больших изменений в окружающей среде, произошедшей в войну». Из водоема «ушло» около 355 млн кубометров воды, открыв порядка 9000 га заиленного дна.

«Уже проведено разминирование гидротехнического сооружения от взрывоопасных предметов силами КП «Вода Донбасса», на балансе которого находится гидротехническое сооружение Оскольского водохранилища, проводится работа по разбору части завалов. В дальнейшем планируется проведение обследования целостности сооружения для принятия решения о дальнейшем капитальном ремонте», — сообщили чиновники.

Также, по их данным, российские ракеты повредили гидросооружение Печенежского водохранилища. Из-за этого на водоеме вдвое увеличился неконтролируемый сброс воды.

«Конструкцией гидроузла предусмотрено, что уровень воды до критического уровня не снизится. В настоящее время КП «Харьковводоканал» осуществляются работы по восстановлению гидротехнических сооружений плотины», — отметили специалисты ХОВА.

Главный источник водоснабжения Харькова — Краснопавловское водохранилище — по данным ХОВА наполняли даже в первый год полномасштабного вторжения: в 2022-м водоем пополнили дважды — в апреле-мае до объема 160,0 млн кубометров (39%) и в сентябре-октябре — до 159,3 млн кубометров (38,9%). По состоянию на 3 октября объем воды на Краснопавловке — 132,5 млн кубометров (водоем наполнен на 32,3 %). Напомним, в 2020-м ситуацию с наполнением водохранилища называли критической, когда воды в нем было порядка 26%.

Помимо разрушений, оккупанты еще и загрязнили водохранилища и реки Харьковской области.

«Значительно влияние боевых действий на водные объекты области – это утопленная военная техника, боеприпасы, загрязнение горюче-смазочными материалами. В целом это касается 47% водохранилищ области (18 из 57)», — проинформировали в документе.

В речной воде, состояние которой специалисты мониторили с октября 2022 года, отметили превышение среднемноголетних показателей по группе азота и нефтепродуктов.