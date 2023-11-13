Заповедники Харьковщины во время войны: «Мы не можем оценить масштаб трагедии»

Российская армия подожгла в Харьковской области вековые леса и уникальные степи, уничтожила целую экосистему Оскольского водохранилища. Из-за боевых действий редкие животные и птицы погибают почти ежедневно. О состоянии некоторых заповедников ветеринары, зоозащитники и экологи сейчас узнают только с помощью спутниковых снимков – большинство территорий либо заминированы, либо до сих пор являются театром военных действий. Но из того, что уже изучили, можно заключить: на восстановление природы уйдут годы, а иногда – десятилетия. Что сейчас происходит в заповедных зонах Харьковщины, и как переживают войну краснокнижные животные и птицы – в материале МГ «Объектив».

То, что для людей «громко», для летучих мышей – смерть

Мы не можем оценить весь масштаб трагедии, говорит о судьбе летучих мышей во фронтовой зоне харьковский ветеринар Анастасия Доманская.

Краснокнижные летучие мыши массово погибают на Харьковщине. То, что «громко» для людей, для этих животных – смерть. Ведь рукокрылые обладают очень чувствительным слухом. В условиях постоянных взрывов в прифронтовой зоне, они просто не могут ориентироваться, объясняет Доманская. Она продолжает опекать летучих мышей в Центре рукокрылых, куда их время от времени привозят с фронта.

«Военные иногда находят летучих мышей, тех, кого они могут увидеть, ведь это очень небольшие животные. Связываются с нами, чтобы доставить их в Харьков. Но это единичные особи, а, конечно, речь не идет о колонии. Мы не сможем оценить масштаб трагедии, но я уверена, что там очень много летучих мышей уже погибло и погибнет. Рукокрылые – это краснокнижные животные, ориентирующиеся на звук, очень зависимые от силы звука. Я могу себе представить, как они страдают контузией, не могут ориентироваться», — с грустью объясняет Доманская.

Кроме того, артиллерия уничтожает леса и дома (частные и многоэтажные), где обычно живут и зимуют летучие мыши.

У редких птиц – контузии и травмы от военного транспорта

Не лучше ситуация и с дикими птицами. Их также везут с фронта с контузиями, сломанными крыльями, травмированными лапами. Большинство – это большие хищные птицы.

«Это пустельги, канюки, домашние сычи, ушастые совы. Такие пациенты у меня один-два раза в месяц. У них черепно-мозговые травмы, политравмы, ранения от взрывов. Очень часто бывают травмы именно от боевых автомобилей, когда птица не смогла во время полета увернуться от двигавшейся на высокой скорости машины. Большинство таких птиц уже не вернутся в природу, потому что обычно не удается спасти лапу или крыло – у птиц очень тяжелые травмы, нам приходится делать ампутацию. Тех, кто выживает после лечения, а это примерно половина крылатых пациентов, мы передаем в реабилитационные центры», — говорит Доманская.

В национальном природном парке «Двуречанский» участки уникальной степи сменятся на россыпи мела

Так сложилось, что в Харьковской области под огнем россиян оказались самые живописные территории и заповедники. Об их состоянии биологи пока могут узнать только с помощью спутниковых снимков – большинство территорий либо заминированы, либо до сих пор являются театром военных действий.

«Крейдянкая лесная дача пострадала из-за минирования территории, там были небольшие возгорания. Еще поражена Савинская лесная дача – также частичное минирование территории, небольшие очаги пожаров на степных участках. Еще проектируемый Национальный природный парк «Изюмская Лука» и региональный ландшафтный парк «Изюмская Лука». В первом случае в борах были небольшие очаги возгорания, наиболее значимые – в искусственных плантациях сосны. Заказник Студенецкий очень сильно пострадал из-за движения техники и обстрелов», — перечисляет Станислав Витер, эксперт по исследованию и охране биологического разнообразия Украинской природоохранной группы.

Имеет сильные минирования заказник на севере области, в Волчанском районе – природоохранный парк на реке Волча. А еще – заказники на реках Мокрый и Сухой Изюмец.

Но наибольшие потери у регионального ландшафтного парка «Великобурлукская степь» и Национального природного парка «Двуречанский», которые находятся именно на линии столкновения – от боевых действий, движения техники, разрывов снарядов.

«В Дворечанском парке на некоторых меловых участках может быть невозможно возобновление растительного мира, там будет замена степных участков на какие-то россыпи мела», — отмечает Витер.

Пугачи под угрозой, а тетерева убежали от россиян на Харьковщину

Не только растительный мир Двуречанского парка пострадал из-за войны. В результате боевых действий могла существенно уменьшиться популяция филинов – их и до боевых действий было всего пять-шесть пар. И два участка, где жили эти птицы, оказались непосредственно на линии столкновения в Дворечанском парке, на реке Оскол, рассказывает Станислав Витер. Сколько уцелели и не улетели ли птицы подальше от опасного места – сейчас можно только предполагать.

Но весной 2022 года орнитологи заметили, как группы птиц мигрировали по области. Из-за боев напуганные журавли, обычно гнездящиеся в Изюмских лесах, полетели вглубь Харьковщины.

«И в течение мая-июня мы наблюдали по семь – десять особей, летевших на территорию бывшего Змиевского района, вдоль реки Мож. Благо журавли громкие, их можно услышать, и не обязательно по минным полям лазить, чтобы узнать, есть ли они или нет», – объясняет Витер.

Затем харьковские орнитологи в течение 2022 года встречали пары гнездящихся краснокнижных скоп и пары черных аистов возле Змеева.

«Были у нас случаи появления тетерева в Харьковской области, которые обычно для нас не характерны. Тетерева мигрировали к нам из России перед войной – их согнало движение колонн российских военных», — рассказывает Витер.

После подрыва дамбы Оскольского водохранилища большинство рыбы погибло

Оскольское водохранилище, дамбу которого россияне взорвали перед бегством с Харьковщины в 2022 году, стало «репетицией» врага перед экологическим терактом в Херсонской области.

Территория, что до вторжения россиян была Оскольским водохранилищем, — одно из немногих мест, где харьковские экологи смогли зафиксировать ущерб от российской агрессии. Катастрофой без преувеличения называет увиденное осенью прошлого года Александр Коростелев, заместитель начальника отдела государственного надзора (контроля) животного мира и биоресурсов – старший государственный инспектор по охране окружающей среды Харьковской области. Если птицы и животные кое-как еще могли бежать от войны, то рыбы и земноводные Оскольского водохранилища были обречены на гибель после подрыва дамбы. Тогда без воды осталась площадь 4000 га Червонооскольского регионального ландшафтного парка.

«Часть рыбы пошла по течению, но очень немного, а вся остальная погибла. Пострадало не только водохранилище, а вся экосистема», — квалифицирует увиденное Коростелев.

Ущерб от массового уничтожения водных живых ресурсов — рыб, амфибий, растительности — на территории Оскольского водохранилища экологи оценили в 287 млн 325 тыс 500 грн. А уничтожение собственно водохранилища вместе со всем его водным миром, обстрел заповедной территории регионального ландшафтного парка, который был много лет домом для краснокнижных птиц и диких животных – в 2 млрд 982 млн 420 тыс. грн.

Вред, который россияне нанесли другим харьковским заказникам и заповедникам, экологи подсчитать не могут — из-за боевых действий или обильного минирования.

Некоторым лесам Украины понадобится до 60 лет на возрождение после войны

Воздействие войны на леса и водоемы зоологи замечают уже сегодня. И он не всегда отрицательный.

«В настоящее время браконьеры не рискуют ходить с оружием, потому что у нас леса периодически патрулируют военные, поэтому животные стали менее пугливыми. Время от времени косули и кабаны выходят к людям в местах отдыха», – отмечает Витер.

А еще биолог говорит, что пока нет такой территории, о которой можно было бы сказать, что там россияне нанесли непоправимый ущерб или какой-то вид исчез или может исчезнуть в результате боевых действий.

«Как показывает опыт любых войн, даже ядерных полигонов, военное влияние не приводит к катастрофическим, невосполнимым, необратимым последствиям. По результатам исследований даже на ядерных полигонах в Оренбургской области степи восстановились полностью через 10 лет после испытания ядерных бомб. Боевые действия могут уничтожать некоторые небольшие поселения, но они не всегда уничтожают целую популяцию. К полному вымиранию на территории приводят только интенсивная хозяйственная деятельность и неблагоприятные климатические факторы», — отмечает Витер.

Что касается опасности для животных и людей в результате мин, то она исчезнет с последней снятой растяжкой.

«Влияние мин может быть отсрочено, как мы видим по Африке, по Цейлону, где многие слоны страдают от мин. Для восстановления популяции крупных животных, не страдающих от минирования, необходимо два-три года максимум», — отметил Витер.

Даже многострадальный Изюмский лес не превратился в сплошное пепелище – в этом можно убедиться, проехав вдоль него по трассе.

«Там есть участки, где были очаги пожаров. И это довольно небольшие участки, особенно по сравнению со пожарами, которые происходили в 1990-е годы, в 2008-м, когда сгорало по 900, 1200, 1500 гектар, и когда пылали старые леса. Если брать изуродованный Кременский лес в Луганской области, который сейчас называют «Украинским Вьетнамом», ему нужно где-то 50-60 лет для полного восстановления, чтобы можно было только по воронкам сказать, что да, действительно, здесь была когда-то война. Там уже вековых деревьев не будет, но лесной массив как экосистема возродится», – уверяет биолог.

Для возрождения харьковских лесов, как экосистем, потребуется меньше времени. Степям понадобится для восстановления пять-шесть лет, тем, что сильно пострадали, до 10 лет.