Где в Харькове все еще нет света после бури и когда всех запитают – Терехов

В Харькове продолжают устранять последствия урагана, который был в субботу, 12 июля. Мэр города Игорь Терехов назвал ситуацию контролируемой и заявил, что службы работают непрерывно.

«Мы хорошо помним 1995 год. Тогда сильный ливень вызвал аварию на Дикановских очистных сооружениях. Харьков на месяц остался без воды. Цистерны во дворах, очереди, духота, угроза эпидемии. Полноценное восстановление длилось десятилетие. Ситуацию сравнивали с Чернобылем по масштабу последствий. На этот раз удар стихии был сильнее. Но мы справились быстрее, четче, лучше. Самое главное, что ни один объект критической инфраструктуры не вышел из строя», — отметил мэр.

Терехов подчеркнул, что воду всем абонентам вернули еще в ночь на воскресенье. Канализация работает без остановок.

Относительно света, мэр заявил: большинство жителей были с электричеством еще вчера в 18:00.

«Подавляющее количество обращений по состоянию на данный момент осталось по Новобаварскому и Основянскому районам — их обещают выполнить уже до конца суток. Общественный транспорт курсирует по всем маршрутам», — уточнил мэр.

По данным Игоря Терехова, в результате бури в городе повреждены более 500 крыш, повалены тысячи деревьев и еще больше веток. Оборвано более 200 линий электропередач. Имеются повреждения фасадов, балконов, труб.

«Самое сложное – деревья и крыши. Потому что речь идет не только об уборке. Да, мы уже устранили все, что представляло прямую угрозу жизни: сняли опасные конструкции, расчистили проезды и проходы. Но полное восстановление крыш – отдельная, сложная и длительная, работа. Так же и с деревьями: спилили – да, но их нужно распиливать, вывозить, утилизировать», — сообщил Терехов.

Он поблагодарил коммунальщиков, спасателей, волонтеров и неравнодушных харьковчан, которые устраняют последствия непогоды.

Напомним, вечером 12 июля Харьковщину накрыли мощный ливень и шквальный ветер. Часть Харькова и ряд населенных пунктов области остались без света. Из-за непогоды погибла женщина, еще четыре человека пострадали, в том числе семилетняя девочка. Позже в мэрии проинформировали: в Харькове насчитали почти 1,2 тыс. поваленных деревьев и столько же ветвей.