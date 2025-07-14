Де у Харкові досі немає світла після бурі та коли усіх заживлять – Терехов

У Харкові продовжують усувати наслідки буревію, що був у суботу, 12 липня. Мер міста Ігор Терехов назвав ситуацію контрольованою та заявив, що служби працюють безперервно.

«Ми добре пам’ятаємо 1995 рік. Тоді сильна злива спричинила аварію на Диканівських очисних спорудах. Харків на місяць залишився без води. Цистерни у дворах, черги, задуха, загроза епідемії. Повноцінне відновлення тривало десятиліття. Ту ситуацію порівнювали з Чорнобилем за масштабом наслідків. Цього разу удар стихії був сильніший. Але ми впоралися швидше, чіткіше, краще. Найголовніше, що жоден об’єкт критичної інфраструктури не вийшов з ладу», – зазначив міський голова.

Терехов підкреслив: воду всім абонентам повернули ще в ніч на неділю. Каналізація працює без зупинок.

Щодо світла, то мер заявив: більшість жителів були з електрикою ще вчора о 18:00.

«Переважна кількість звернень станом на зараз залишилася по Новобаварському та Основʼянському районах – їх обіцяють виконати вже до кінця доби. Громадський транспорт курсує всіма маршрутами», – уточнив мер.

За даними Ігоря Терехова, внаслідок бурі у місті пошкоджені понад 500 дахів, повалені тисячі дерев і ще більше гілок. Обірвано понад 200 ліній електропередач. Є пошкодження фасадів, балконів, труб.

«Найскладніше – дерева та дахи. Бо йдеться не лише про прибирання. Так, ми вже усунули все, що становило пряму загрозу для життя: зняли небезпечні конструкції, розчистили проїзди та проходи. Але повне відновлення дахів – окрема, складна і тривала, робота. Так само і з деревами: спиляли – так, але їх потрібно розпилювати, вивозити, утилізовувати», – повідомив Терехов.

Він подякував комунальникам, рятувальникам, волонтерам та небайдужим харківʼянам, які усувають наслідки негоди.

Нагадаємо, увечері 12 липня Харківщину накрили потужна злива та шквальний вітер. Частина Харкова та низка населених пунктів області залишилися без світла. Через негоду загинула жінка, ще четверо людей постраждали, зокрема семирічна дівчинка. Пізніше у мерії поінформували: у Харкові нарахували майже 1,2 тис. повалених дерев і стільки ж гілок.