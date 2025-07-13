Якої шкоди завдав руйнівний буревій Харкову, підраховують у мерії
Загалом шквальний вітер повалив у Харкові майже 1,2 тис. дерев і стільки ж гілок, повідомили у мерії міста.
Також буревій пошкодив 411 покрівель, через негоду обірвані 204 дроти вуличного освітлення.
Комунальники наразі уже прибрали понад 360 дерев. Також уже відремонтували 46 дахів і відновили 42 дроти.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ветки, деревья, крыши, ураган, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2025 в 21:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом шквальний вітер повалив у Харкові майже 1,2 тис. дерев і стільки ж гілок, повідомили у мерії міста.".