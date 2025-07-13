Якої шкоди завдав руйнівний буревій Харкову, підраховують у мерії

Загалом шквальний вітер повалив у Харкові майже 1,2 тис. дерев і стільки ж гілок, повідомили у мерії міста.

Також буревій пошкодив 411 покрівель, через негоду обірвані 204 дроти вуличного освітлення.

Комунальники наразі уже прибрали понад 360 дерев. Також уже відремонтували 46 дахів і відновили 42 дроти.