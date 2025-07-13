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Вночі можливий дощ. Прогноз погоди на 14 липня у Харкові та області

Погода 19:12   13.07.2025
Оксана Якушко
Вночі можливий дощ. Прогноз погоди на 14 липня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 14 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі очікують місцями невеликий короткочасний дощ🌧. День має пройти без істотних опадів.⛅️

Вітер буде північно-західний, 7 – 12 м/с, місцями очікують прориви до 15 – 20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 17 до 22°, вдень стовпчик термометра підніметься до 28 – 33°.

 

У Харкові ніч пройде без опадів.⭐️ Вдень також не очікують істотних опадів.⛅️

Вітер прогнозують північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 18 – 20°, вдень повітря прогріється до 29 – 31°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2025 в 19:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 14 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".