Вночі можливий дощ. Прогноз погоди на 14 липня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 14 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі очікують місцями невеликий короткочасний дощ🌧. День має пройти без істотних опадів.⛅️

Вітер буде північно-західний, 7 – 12 м/с, місцями очікують прориви до 15 – 20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 17 до 22°, вдень стовпчик термометра підніметься до 28 – 33°.

У Харкові ніч пройде без опадів.⭐️ Вдень також не очікують істотних опадів.⛅️

Вітер прогнозують північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 18 – 20°, вдень повітря прогріється до 29 – 31°.