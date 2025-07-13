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Кафе палає в одном з районів Харкова (відео)

Події 17:17   13.07.2025
Оксана Якушко
Кафе палає в одном з районів Харкова (відео)

Кафе “Таверна”, розташоване на Олексіївці, охопило вогонь.

У Харкові спалахнула пожежа у кафе, розташованому на Олексіївці.

Очевидці повідомляють про сильне задимлення на всій території мікрорайону.

Відео: МГ “Об’єктив”

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2025 в 17:17;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кафе “Таверна”, розташоване на Олексіївці, охопило вогонь.".