Кафе палає в одном з районів Харкова (відео)
Кафе “Таверна”, розташоване на Олексіївці, охопило вогонь.
У Харкові спалахнула пожежа у кафе, розташованому на Олексіївці.
Очевидці повідомляють про сильне задимлення на всій території мікрорайону.
Відео: МГ “Об’єктив”
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2025 в 17:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кафе “Таверна”, розташоване на Олексіївці, охопило вогонь.".