Кафе горит в одном из районов Харькова (видео)
Фото: МГ «Объектив»
Кафе «Таверна», расположенное на Алексеевке, охватил огонь.
В Харькове вспыхнул пожар в кафе, расположенном на Алексеевке.
Очевидцы сообщают о сильном задымлении по всей территории микрорайона.
Видео: МГ «Объектив»
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: кафе, огонь, пожары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2025 в 17:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кафе «Таверна», расположенное на Алексеевке, охватил огонь.".