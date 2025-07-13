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Кафе горит в одном из районов Харькова (видео)

Происшествия 17:17   13.07.2025
Оксана Якушко
Кафе горит в одном из районов Харькова (видео) Фото: МГ «Объектив»

Кафе «Таверна», расположенное на Алексеевке, охватил огонь.

В Харькове вспыхнул пожар в кафе, расположенном на Алексеевке.

Очевидцы сообщают о сильном задымлении по всей территории микрорайона.

 

Видео: МГ «Объектив»

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2025 в 17:17;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кафе «Таверна», расположенное на Алексеевке, охватил огонь.".