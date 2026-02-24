Утром в Харькове загорелось кафе: есть ли пострадавшие, пожар еще тушат 📹
Сообщения о пожаре в одноэтажном здании кафе «Розмарин» в Слободском районе спасатели получили сегодня, 24 февраля, в 10:06, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Было установлено, что горят деревянные конструкции крыши и перекрытие здания на площади около 180 м кв», — отметили в ГСЧС.
Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В 11:20 пожар локализовали, сейчас продолжается его ликвидация. На месте происшествия работают более 50 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Напомним, вечером 21 февраля около 17:30 спасатели получили сообщение о возгорании ресторана в саду Шевченко. Тем временем пользователи в соцсетях писали, что вспыхнули два этажа заведения «Тот самый барашек», а огонь распространяется довольно быстро. Пострадавших в результате пожара не было.
