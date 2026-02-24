Live

Утром в Харькове загорелось кафе: есть ли пострадавшие, пожар еще тушат 📹

Происшествия 12:56   24.02.2026
Виктория Яковенко
Утром в Харькове загорелось кафе: есть ли пострадавшие, пожар еще тушат 📹 Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Сообщения о пожаре в одноэтажном здании кафе «Розмарин» в Слободском районе спасатели получили сегодня, 24 февраля, в 10:06, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Было установлено, что горят деревянные конструкции крыши и перекрытие здания на площади около 180 м кв», — отметили в ГСЧС.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В 11:20 пожар локализовали, сейчас продолжается его ликвидация. На месте происшествия работают более 50 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

пожар в кафе в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в кафе в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в кафе в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в кафе в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, вечером 21 февраля около 17:30 спасатели получили сообщение о возгорании ресторана в саду Шевченко. Тем временем пользователи в соцсетях писали, что вспыхнули два этажа заведения «Тот самый барашек», а огонь распространяется довольно быстро. Пострадавших в результате пожара не было.

Читайте также: 5796 раз враг атаковал энергосистему Украины за четыре года – Шмыгаль (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 24 февраля: четыре года войны, пожар в кафе
Новости Харькова — главное за 24 февраля: четыре года войны, пожар в кафе
24.02.2026, 13:03
Погода в последнюю неделю зимы и будут ли сильные морозы в марте — синоптики
Погода в последнюю неделю зимы и будут ли сильные морозы в марте — синоптики
23.02.2026, 13:22
«Нам нужен мир навсегда»: Терехов о начале войны и количестве людей в Харькове
«Нам нужен мир навсегда»: Терехов о начале войны и количестве людей в Харькове
24.02.2026, 07:56
Два БпЛА влетели ночью в киевскую трассу на Харьковщине: что с проездом (фото)
Два БпЛА влетели ночью в киевскую трассу на Харьковщине: что с проездом (фото)
24.02.2026, 10:10
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
22.02.2026, 11:40
Растрата на фортификациях: Руденко вышел из СИЗО, но его быстро вернули
Растрата на фортификациях: Руденко вышел из СИЗО, но его быстро вернули
24.02.2026, 14:07

Новости по теме:

16.02.2026
Ветер валит деревья, подтопление: как на Харьковщине борются с последствиями
16.02.2026
Женщина погибла в результате пожара в Харькове: почему загорелся дом (фото)
15.02.2026
«Скорая» слетела со скользкой дороги в Харьковской области (фото)
15.02.2026
Частные дома и дачи на Харьковщине продолжает затапливать из-за таяния снега
15.02.2026
Пожары в Харькове: женщина погибла в собственном жилище, еще двух спасли


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Утром в Харькове загорелось кафе: есть ли пострадавшие, пожар еще тушат 📹», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2026 в 12:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения о пожаре в одноэтажном здании кафе «Розмарин» в Слободском районе спасатели получили сегодня, 24 февраля, в 10:06, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".