В саду Шевченко горит ресторан – СМИ (фото/видео)

Происшествия 18:23   21.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Фото и видео горящего ресторана в саду Шевченко начали публиковать в соцсетях вечером 21 февраля. 

Дополнено в 18:23. В ГУ ГСЧС Украины рассказали, что на момент прибытия спасателей горела наружная отделка здания на площади около 30 метров квадратных.

«В 17:55 пожар локализован, продолжается его ликвидация. Работают более 30 спасателей и девять единиц техники ГСЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», – добавили в ГСЧС.

17:46. По сообщениям очевидцев, загорелись два этажа заведения «Тот самый барашек», а огонь распространяется довольно быстро. Тем временем директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта рассказал «Суспільному», что информации о пострадавших не поступало.

Пожар в саду Шевченко 21 февраля 2026
На место происшествия выехали спасатели, сообщил корреспондентам «Суспільного» спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

Пожар в саду Шевченко 21 февраля 2026
Автор: Николь Костенко-Лагутина
