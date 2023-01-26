На Харьковщине спасатели вытащили женщину с инвалидностью из разрушенного дома
Спасатели совместно с правоохранителями и медиками эвакуировали женщину из полуразрушенного жилого дома, сообщила ГСЧС.
Утром 26 января враг в очередной раз обстрелял жилые кварталы приграничного поселка Казачья Лопань Харьковского района. В результате обстрела несколько жилых домов получили серьезные повреждения.
Спасатели совместно с полицейскими и медиками извлекли женщину-инвалида из-под обломков одного полуразрушенного дома. Ее сразу госпитализировали в больницу. К счастью, значительных повреждений она не получила.
Пожара не было, как и жертв и других пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 15:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели совместно с правоохранителями и медиками эвакуировали женщину из полуразрушенного жилого дома, сообщила ГСЧС.".