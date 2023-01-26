На Харьковщине спасатели вытащили женщину с инвалидностью из разрушенного дома

Спасатели совместно с правоохранителями и медиками эвакуировали женщину из полуразрушенного жилого дома, сообщила ГСЧС.

Утром 26 января враг в очередной раз обстрелял жилые кварталы приграничного поселка Казачья Лопань Харьковского района. В результате обстрела несколько жилых домов получили серьезные повреждения.

Спасатели совместно с полицейскими и медиками извлекли женщину-инвалида из-под обломков одного полуразрушенного дома. Ее сразу госпитализировали в больницу. К счастью, значительных повреждений она не получила.



Пожара не было, как и жертв и других пострадавших.