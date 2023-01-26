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На Харьковщине спасатели вытащили женщину с инвалидностью из разрушенного дома

Общество 15:54   26.01.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине спасатели вытащили женщину с инвалидностью из разрушенного дома

Спасатели совместно с правоохранителями и медиками эвакуировали женщину из полуразрушенного жилого дома, сообщила ГСЧС.

Утром 26 января враг в очередной раз обстрелял жилые кварталы приграничного поселка Казачья Лопань Харьковского района. В результате обстрела несколько жилых домов получили серьезные повреждения.

Спасатели совместно с полицейскими и медиками извлекли женщину-инвалида из-под обломков одного полуразрушенного дома. Ее сразу госпитализировали в больницу. К счастью, значительных повреждений она не получила.

Пожара не было, как и жертв и других пострадавших.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 15:54;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели совместно с правоохранителями и медиками эвакуировали женщину из полуразрушенного жилого дома, сообщила ГСЧС.".