Из-за обстрела рф на Харьковщине 69-летняя женщина оказалась под завалами

Оккупанты обстреляли из града Казачью Лопань на Харьковщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Днем 26 января с рф произвели обстрел пгт Казачья Лопань Дергачевской объединенной территориальной общины.

Во время обстрела был поврежден ряд частных домов. Ранена 69-летняя женщина, ее достали из-под завалов дома, в котором она жила.

Предварительно, русские военные обстреляли поселок из РСЗО «Град».

Прокуроры совместно с сотрудниками полиции собрали вещественные доказательства очередных военных преступлений рф.

Дергачевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).