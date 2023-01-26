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Из-за обстрела рф на Харьковщине 69-летняя женщина оказалась под завалами

Общество 14:35   26.01.2023
Оксана Якушко
Из-за обстрела рф на Харьковщине 69-летняя женщина оказалась под завалами

Оккупанты обстреляли из града Казачью Лопань на Харьковщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Днем 26 января с рф произвели обстрел пгт Казачья Лопань Дергачевской объединенной территориальной общины.

Во время обстрела был поврежден ряд частных домов. Ранена 69-летняя женщина, ее достали из-под завалов дома, в котором она жила.

Предварительно, русские военные обстреляли поселок из РСЗО «Град».

Прокуроры совместно с сотрудниками полиции собрали вещественные доказательства очередных военных преступлений рф.

Дергачевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 14:35;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты обстреляли из града Казачью Лопань на Харьковщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.".