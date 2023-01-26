Из-за обстрела рф на Харьковщине 69-летняя женщина оказалась под завалами
Оккупанты обстреляли из града Казачью Лопань на Харьковщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Днем 26 января с рф произвели обстрел пгт Казачья Лопань Дергачевской объединенной территориальной общины.
Во время обстрела был поврежден ряд частных домов. Ранена 69-летняя женщина, ее достали из-под завалов дома, в котором она жила.
Предварительно, русские военные обстреляли поселок из РСЗО «Град».
Прокуроры совместно с сотрудниками полиции собрали вещественные доказательства очередных военных преступлений рф.
Дергачевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 14:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты обстреляли из града Казачью Лопань на Харьковщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.".