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Через обстріл окупантів на Харківщині 69-річна жінка опинилася під завалами

Суспільство 14:35   26.01.2023
Оксана Якушко
Через обстріл окупантів на Харківщині 69-річна жінка опинилася під завалами

Окупанти обстріляли із граду Козачу Лопань на Харківщині, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Вдень 26 січня зс рф здійснили обстріл смт Козача Лопань Дергачівської об’єднаної територіальної громади.

Під час обстрілу пошкодили низку приватних будинків. Поранено 69-річну жінку, її дістали з-під завалів будинку, в якому вона мешкала.

Попередньо, російські військові обстріляли селище з РСЗВ «Град».

Прокурори спільно зі співробітниками поліції зібрали речові докази чергових воєнних злочинів рф.

Дергачівська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2023 в 14:35;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти обстріляли із граду Козачу Лопань на Харківщині, повідомила Харківська обласна прокуратура.".