Синєгубов: На Харківщині через обстріл Козачої Лопані поранено жінку

Ворог продовжує обстрілювати громадянську інфраструктуру та мирне населення Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні російські окупанти вкотре обстріляли смт Козача Лопань у Харківському районі.

Є влучання в житловий будинок. За попередньою інформацією, поранення дістала 70-річна жінка.

Ще ворог обстріляв Куп’янськ. Там зруйновано приватний житловий будинок.