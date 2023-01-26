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Синєгубов: На Харківщині через обстріл Козачої Лопані поранено жінку

Суспільство 14:04   26.01.2023
Оксана Якушко
Синєгубов: На Харківщині через обстріл Козачої Лопані поранено жінку

Ворог продовжує обстрілювати громадянську інфраструктуру та мирне населення Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні російські окупанти вкотре обстріляли смт Козача Лопань у Харківському районі.

Є влучання в житловий будинок. За попередньою інформацією, поранення дістала 70-річна жінка.

Ще ворог обстріляв Куп’янськ. Там зруйновано приватний житловий будинок.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2023 в 14:04;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог продовжує обстрілювати громадянську інфраструктуру та мирне населення Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".