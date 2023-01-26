Синєгубов: На Харківщині через обстріл Козачої Лопані поранено жінку
Ворог продовжує обстрілювати громадянську інфраструктуру та мирне населення Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Сьогодні російські окупанти вкотре обстріляли смт Козача Лопань у Харківському районі.
Є влучання в житловий будинок. За попередньою інформацією, поранення дістала 70-річна жінка.
Ще ворог обстріляв Куп’янськ. Там зруйновано приватний житловий будинок.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2023 в 14:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог продовжує обстрілювати громадянську інфраструктуру та мирне населення Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".