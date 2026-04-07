Про наслідки російських обстрілів повідомив Синєгубов

За добу ворог атакував 12 населених пунктів Харківщини, через удари постраждали шестеро людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків постраждали 56, 61, 34 років та двоє 67-річних чоловіків; у с. Курочкине Куп’янської громади зазнала поранень 64-річна жінка. Також медики надали допомогу 84-річній жінці, яка 30 березня постраждала внаслідок обстрілу в с. Колодязне Дворічанської громади“, – зазначив начальник ХОВА.

За добу по Харківській області прилетіло таке озброєння:

11 БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу «Молния»;

чотири fpv-дрони;

25 БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області.