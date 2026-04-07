Live

Про наслідки російських обстрілів повідомив Синєгубов

Події 08:33   07.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу ворог атакував 12 населених пунктів Харківщини, через удари постраждали шестеро людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У м. Харків постраждали 56, 61, 34 років та двоє 67-річних чоловіків; у с. Курочкине Куп’янської громади зазнала поранень 64-річна жінка. Також медики надали допомогу 84-річній жінці, яка 30 березня постраждала внаслідок обстрілу в с. Колодязне Дворічанської громади“, – зазначив начальник ХОВА.

За добу по Харківській області прилетіло таке озброєння:

  • 11 БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу «Молния»;
  • чотири fpv-дрони;
  • 25 БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області.

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Про наслідки російських обстрілів повідомив Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2026 в 08:33;

