Харків продовжує відновлюватися: де зараз йдуть ремонти, показали у мерії
У різних районах Харкова триває відновлення багатоквартирних житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок обстрілів, повідомляє пресслужба міськради.
Зокрема, у багатоповерхівці на вул. Соборності України фахівці відновлюють фасад, зазначили у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.
«Там уже повністю відновили всі конструкції – стіни, перекриття та інші елементи, відремонтували 1,1 тис. кв. м покрівлі, утеплили технічний поверх, а також повністю замінили вікна у квартирах і під’їздах. У планах – заміна систем опалення, водопостачання та каналізації у пошкодженій частині будинку, ремонт вхідних груп і скління балконів», – йдеться у повідомленні.
Над відновленням фасаду будівельники працюють і в багатоквартирному будинку на проспекті Любові Малої. Його утеплюють, шпаклюють і фарбують.
«Раніше на об’єкті демонтували зруйнований під’їзд, після чого звели нову стіну. Крім того, в будинку вже замінили пошкоджені вікна на нові. У місцях загального користування виконали внутрішні роботи – пошпаклювали та пофарбували стіни», – додали у мерії.
Читайте також: Невідомий пошкодив дерева у Харкові: комунальники звернулись до містян
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, дома, міськрада, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Харків продовжує відновлюватися: де зараз йдуть ремонти, показали у мерії», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2026 в 16:44;