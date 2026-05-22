Live

Харків продовжує відновлюватися: де зараз йдуть ремонти, показали у мерії

Суспільство 16:44   22.05.2026
Вікторія Яковенко
Харків продовжує відновлюватися: де зараз йдуть ремонти, показали у мерії Фото: Харківська міськрада

У різних районах Харкова триває відновлення багатоквартирних житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок обстрілів, повідомляє пресслужба міськради.

Зокрема, у багатоповерхівці на вул. Соборності України фахівці відновлюють фасад, зазначили у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

«Там уже повністю відновили всі конструкції – стіни, перекриття та інші елементи, відремонтували 1,1 тис. кв. м покрівлі, утеплили технічний поверх, а також повністю замінили вікна у квартирах і під’їздах. У планах – заміна систем опалення, водопостачання та каналізації у пошкодженій частині будинку, ремонт вхідних груп і скління балконів», – йдеться у повідомленні.

Над відновленням фасаду будівельники працюють і в багатоквартирному будинку на проспекті Любові Малої. Його утеплюють, шпаклюють і фарбують.

«Раніше на об’єкті демонтували зруйнований під’їзд, після чого звели нову стіну. Крім того, в будинку вже замінили пошкоджені вікна на нові. У місцях загального користування виконали внутрішні роботи – пошпаклювали та пофарбували стіни», – додали у мерії.

восстановление в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Читайте також: Невідомий пошкодив дерева у Харкові: комунальники звернулись до містян

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Харків продовжує відновлюватися: де зараз йдуть ремонти, показали у мерії
Харків продовжує відновлюватися: де зараз йдуть ремонти, показали у мерії
22.05.2026, 16:44
Фронт, реакція на нові тактики РФ: про що говорив Синєгубов на сесії облради
Фронт, реакція на нові тактики РФ: про що говорив Синєгубов на сесії облради
22.05.2026, 16:12
Вдерлись у дім, пограбували й напали на чоловіка: як затримували підозрюваних
Вдерлись у дім, пограбували й напали на чоловіка: як затримували підозрюваних
22.05.2026, 15:26
Гроза, дощ, град, шквал: небезпечно буде в Харкові й області в суботу
Гроза, дощ, град, шквал: небезпечно буде в Харкові й області в суботу
22.05.2026, 14:44
Емоційний детокс: художні книги, які допомагають прожити пригнічений біль
Емоційний детокс: художні книги, які допомагають прожити пригнічений біль
22.05.2026, 14:52
Ворог двічі вдарив БпЛА по Харкову: що відомо (доповнено)
Ворог двічі вдарив БпЛА по Харкову: що відомо (доповнено)
22.05.2026, 15:58

Новини за темою:

21.05.2026
Ми навіть робили труни – мер Чугуєва, міста, яке встояло попри все
16.05.2026
Як комунальники усувають наслідки ударів БпЛА в Харкові (фото)
15.05.2026
Особливі умови фінансування відновлення: Харків домовився з банком
12.05.2026
«Не опускаємо руки». Скільки постраждалих будинків вже відновили у Харкові
11.05.2026
У дитячій лікарні в Харкові риють укриття та обіцяють масштабний ремонт (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Харків продовжує відновлюватися: де зараз йдуть ремонти, показали у мерії», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2026 в 16:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У різних районах Харкова триває відновлення багатоквартирних житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок обстрілів, повідомляє пресслужба міськради.".