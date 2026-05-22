Харків продовжує відновлюватися: де зараз йдуть ремонти, показали у мерії

У різних районах Харкова триває відновлення багатоквартирних житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок обстрілів, повідомляє пресслужба міськради.

Зокрема, у багатоповерхівці на вул. Соборності України фахівці відновлюють фасад, зазначили у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

«Там уже повністю відновили всі конструкції – стіни, перекриття та інші елементи, відремонтували 1,1 тис. кв. м покрівлі, утеплили технічний поверх, а також повністю замінили вікна у квартирах і під’їздах. У планах – заміна систем опалення, водопостачання та каналізації у пошкодженій частині будинку, ремонт вхідних груп і скління балконів», – йдеться у повідомленні.

Над відновленням фасаду будівельники працюють і в багатоквартирному будинку на проспекті Любові Малої. Його утеплюють, шпаклюють і фарбують.

«Раніше на об’єкті демонтували зруйнований під’їзд, після чого звели нову стіну. Крім того, в будинку вже замінили пошкоджені вікна на нові. У місцях загального користування виконали внутрішні роботи – пошпаклювали та пофарбували стіни», – додали у мерії.