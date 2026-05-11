У дитячій лікарні в Харкові риють укриття та обіцяють масштабний ремонт (фото)

Здоровье 21:05   11.05.2026
Олена Нагорна
У Харківській обласній дитячій клінічній лікарні стартують комплексний капітальний ремонт, оновлення та модернізація всієї будівлі.

Важливою складовою проєкту стане підземний комплекс-укриття, який одночасно зможе вмістити близько тисячі пацієнтів і лікарів, повідомив у своєму телеграм-каналі начальник ХОВА Олег Синєгубов за підсумками робочого візиту до регіону міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка.

Синєгубов нагадав, що вже зараз відбувається реконструкція приймально-діагностичного відділення та приміщень майбутнього психіатричного відділення лікарні. Роботи виконуються на площі понад 1000 квадратних метрів.

Цьогоріч Харківщина отримала 1,147 мільярда гривень на реалізацію стратегічних проєктів у сфері медицини.

Раніше в ГО “ХАЦ” повідомляли, що договір на облаштування психіатричного відділення у Харківській обласній дитячій лікарні на 54,6 мільйона гривень департамент капітального будівництва ХОВА уклав із ТОВ «Дрогон Еко».

Читайте також: Синєгубов показав Ляшку підземний «Ковчег», який будують у Харкові (відео)

