У дитячій лікарні в Харкові риють укриття та обіцяють масштабний ремонт (фото)
У Харківській обласній дитячій клінічній лікарні стартують комплексний капітальний ремонт, оновлення та модернізація всієї будівлі.
Важливою складовою проєкту стане підземний комплекс-укриття, який одночасно зможе вмістити близько тисячі пацієнтів і лікарів, повідомив у своєму телеграм-каналі начальник ХОВА Олег Синєгубов за підсумками робочого візиту до регіону міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка.
Синєгубов нагадав, що вже зараз відбувається реконструкція приймально-діагностичного відділення та приміщень майбутнього психіатричного відділення лікарні. Роботи виконуються на площі понад 1000 квадратних метрів.
Цьогоріч Харківщина отримала 1,147 мільярда гривень на реалізацію стратегічних проєктів у сфері медицини.
Раніше в ГО “ХАЦ” повідомляли, що договір на облаштування психіатричного відділення у Харківській обласній дитячій лікарні на 54,6 мільйона гривень департамент капітального будівництва ХОВА уклав із ТОВ «Дрогон Еко».
Читайте також: Синєгубов показав Ляшку підземний «Ковчег», який будують у Харкові (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Здоровье, Харків; Теги: відновлення, детская больница, модернизация, новини Харкова, Олег Синегубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У дитячій лікарні в Харкові риють укриття та обіцяють масштабний ремонт (фото)», то перегляньте більше у розділі Здоровье на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2026 в 21:05;