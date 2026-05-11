Синєгубов показав Ляшку підземний «Ковчег», який будують у Харкові (відео)

Перший в Україні підземний медкомплекс «Ковчег», який будують на базі Харківської обласної клінічної лікарні, — один із наймасштабніших стратегічних проєктів у сфері медицини, що реалізують у регіоні.

Про це заявив у своєму телеграм-каналі начальник ХОВА Олег Синєгубов за підсумками робочого візиту до регіону міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка. Синєгубов нагадав, що одночасно комплекс зможе вмістити понад 2 тисячі людей.

Також начальник ХОВА поінформував, що цьогоріч Харківщина отримала 1,147 мільярда гривень на реалізацію стратегічних проєктів у сфері медицини.

“Серед пріоритетів — відновлення, реконструкція та будівництво захисних споруд на базі наших опорних закладів охорони здоров’я”, – додав він.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року начальник ХОВА Олег Синєгубов вперше публічно повідомив, що підземний медичний комплекс збудують на базі Харківської обласної клінічної лікарні. За його даними, під час розробки проєкту врахували досвід Ізраїлю та інших країн, які мали військові конфлікти. Лікарня займатиме під землею 15 тисяч квадратних метрів. «Ковчег» побудують так, щоб до нього був доступ з будь-якого відділення обласної лікарні. У 2025 році було передбачено перші 89 мільйонів гривень із держбюджету для втілення цього проєкту.