Підземна лікарня в Харкові: якою буде площа медзакладу (відео)
Проєктування підземної лікарні у Харкові – на завершальному етапі. Наступного року має початися будівництво, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Це 15 тис. м. площ під землею. Це сучасна діагностика, операційні, тощо. Цей проєкт об’єднав в собі досвід Ізраїлю, досвід інших країн, які мали військові конфлікти та війни на своїх територіях. Такий проєкт реалізовується в Україні вперше. Ми тут будемо поєднувати всі потужності, щоб надання медичної допомоги не припинялися за жодних обстрілів», – зазначив Синєгубов.
Крім цього, реалізується ремонт приймального відділення обласної лікарні, додав Синєгубов.
«Однак це не просто ремонт, це нові можливості. Це будуть нові абсолютно обладнання: КТ, МРТ, рентгени. Це таке обладнання, яке Харківщина по якості і сучасності не мала», – підкреслив голова ХОВА.
Нагадаємо, 25 листопада Синєгубов вперше публічно повідомив, що підземний медичний комплекс збудують на базі Харківської обласної клінічної лікарні.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 13:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Проєктування підземної лікарні у Харкові – на завершальному етапі. Наступного року має початися будівництво, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".