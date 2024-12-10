Підземна лікарня в Харкові: якою буде площа медзакладу (відео)

Проєктування підземної лікарні у Харкові – на завершальному етапі. Наступного року має початися будівництво, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Це 15 тис. м. площ під землею. Це сучасна діагностика, операційні, тощо. Цей проєкт об’єднав в собі досвід Ізраїлю, досвід інших країн, які мали військові конфлікти та війни на своїх територіях. Такий проєкт реалізовується в Україні вперше. Ми тут будемо поєднувати всі потужності, щоб надання медичної допомоги не припинялися за жодних обстрілів», – зазначив Синєгубов.

Крім цього, реалізується ремонт приймального відділення обласної лікарні, додав Синєгубов.

«Однак це не просто ремонт, це нові можливості. Це будуть нові абсолютно обладнання: КТ, МРТ, рентгени. Це таке обладнання, яке Харківщина по якості і сучасності не мала», – підкреслив голова ХОВА.

Нагадаємо, 25 листопада Синєгубов вперше публічно повідомив, що підземний медичний комплекс збудують на базі Харківської обласної клінічної лікарні.