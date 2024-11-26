Досвід Ізраїлю і США: коли в Харкові почнуть будувати підземну лікарню (відео)
Активна фаза будівництва підземного медкомплексу в центрі Харкова має розпочатися у 2025 році, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.
“Проєкт комплексний, він охоплює всі наявні види практик. Це і Ізраїль, і США, і інші країни. Ми взяли найкраще. Зведення такого об’єкта – це буде перший досвід в нашій державі”, – розкрив деякі подробиці Синєгубов.
Він розповів, що ідея створення підземного медкомплексу виникла ще на початку повномасштабної війни, коли росіяни активно гатили по Харкову зокрема з артилерії та РСЗВ.
“Зведення такої підземної лікарні – це не укриття. Це дійсно нова підземна лікарня, абсолютно з усіма видами захисту. Ця ідея вже має рівень реалізації проєкту. Фінансування вже закладено у Міністерстві охорони здоров’я. Погоджено з профільним міністром, з Офісом президента і з урядом”, – зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, 25 листопада Синєгубов вперше публічно повідомив, що підземний медичний комплекс збудують на базі Харківської обласної клінічної лікарні.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: медкомплекс, новини Харкова, областная больница, Олег Синегубов, строительство;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 18:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Активна фаза будівництва підземного медкомплексу в центрі Харкова має розпочатися у 2025 році".