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Досвід Ізраїлю і США: коли в Харкові почнуть будувати підземну лікарню (відео)

Суспільство 18:17   26.11.2024
Олена Нагорна
Досвід Ізраїлю і США: коли в Харкові почнуть будувати підземну лікарню (відео) Фото: Kostyantyn/google.com

Активна фаза будівництва підземного медкомплексу в центрі Харкова має розпочатися у 2025 році, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

“Проєкт комплексний, він охоплює всі наявні види практик. Це і Ізраїль, і США, і інші країни. Ми взяли найкраще. Зведення такого об’єкта – це буде перший досвід в нашій державі”, – розкрив деякі подробиці Синєгубов.

Він розповів, що ідея створення підземного медкомплексу виникла ще на початку повномасштабної війни, коли росіяни активно гатили по Харкову зокрема з артилерії та РСЗВ.

“Зведення такої підземної лікарні – це не укриття. Це дійсно нова підземна лікарня, абсолютно з усіма видами захисту. Ця ідея вже має рівень реалізації проєкту. Фінансування вже закладено у Міністерстві охорони здоров’я. Погоджено з профільним міністром, з Офісом президента і з урядом”, – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, 25 листопада Синєгубов вперше публічно повідомив, що підземний медичний комплекс збудують на базі Харківської обласної клінічної лікарні.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 18:17;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Активна фаза будівництва підземного медкомплексу в центрі Харкова має розпочатися у 2025 році".