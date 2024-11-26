Опыт Израиля и США: когда в Харькове начнут строить подземную больницу (видео)

Активная фаза строительства подземного медкомплекса в центре Харькова должна начаться в 2025 году, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

«Проект комплексный, он охватывает все существующие виды практик. Это и Израиль, и США, и другие страны. Мы взяли самое лучшее. Возведение такого объекта — это будет первый опыт в нашем государстве», — раскрыл некоторые подробности Синегубов.

Он рассказал, что идея создания подземного медкомплекса возникла еще в начале полномасштабной войны, когда россияне активно били по Харькову в частности из артиллерии и РСЗО.

«Возведение такой подземной больницы — это не укрытие. Это действительно новая подземная больница, абсолютно со всеми видами защиты. Эта идея уже имеет уровень реализации проекта. Финансирование уже заложено в Министерстве здравоохранения. Согласовано с профильным министром, с Офисом президента и с правительством», — отметил Синегубов.

Напомним, 25 ноября Синегубов впервые публично сообщил, что подземный медицинский комплекс построят на базе Харьковской областной клинической больницы.