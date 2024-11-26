Опыт Израиля и США: когда в Харькове начнут строить подземную больницу (видео)
Активная фаза строительства подземного медкомплекса в центре Харькова должна начаться в 2025 году, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.
«Проект комплексный, он охватывает все существующие виды практик. Это и Израиль, и США, и другие страны. Мы взяли самое лучшее. Возведение такого объекта — это будет первый опыт в нашем государстве», — раскрыл некоторые подробности Синегубов.
Он рассказал, что идея создания подземного медкомплекса возникла еще в начале полномасштабной войны, когда россияне активно били по Харькову в частности из артиллерии и РСЗО.
«Возведение такой подземной больницы — это не укрытие. Это действительно новая подземная больница, абсолютно со всеми видами защиты. Эта идея уже имеет уровень реализации проекта. Финансирование уже заложено в Министерстве здравоохранения. Согласовано с профильным министром, с Офисом президента и с правительством», — отметил Синегубов.
Напомним, 25 ноября Синегубов впервые публично сообщил, что подземный медицинский комплекс построят на базе Харьковской областной клинической больницы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: медкомплекс, новости Харькова, областная больница, Олег Синегубов, строительство;
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 18:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Активная фаза строительства подземного медкомплекса в центре Харькова должна начаться в 2025 году".